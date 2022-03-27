https://ria.ru/20220327/reyting-1780375978.html

Рейтинг одобрения работы Байдена упал

Рейтинг одобрения работы Байдена упал - РИА Новости, 27.03.2022

Рейтинг одобрения работы Байдена упал

Более половины американцев считают, что в стране начнется долгосрочный спад, который приведет к потере США лидирующих позиций в мире, свидетельствуют данные... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T23:41

2022-03-27T23:41

2022-03-27T23:41

в мире

джо байден

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Более половины американцев считают, что в стране начнется долгосрочный спад, который приведет к потере США лидирующих позиций в мире, свидетельствуют данные опроса NBC News.Респондентам был задан вопрос, считают ли они нынешнюю ситуацию в США "трудным периодом" или "началом долгосрочного спада, при котором США больше не будут занимать лидирующую позицию в мире". Как следует из опубликованных результатов, 53% участников опроса ответили, что нынешняя ситуация - "начало долгосрочного спада", 44% назвали происходящее "сложным периодом". В декабре прошлого года 48% респондентов высказывали ожидание длительного спада, в ноябре эта цифра составляла 54%, говорится в исследовании.Опрос был проведен с 18 по 22 марта среди одной тысячи респондентов, 750 из них ответили с помощью мобильного телефона, погрешность составляет 3,1-3,49%.Американцев спросили, каков их уровень уверенности в способности президента США Джо Байдена верно отреагировать на ситуацию вокруг Украины. Только 12% полностью уверены в главе администрации, 27% уверены в небольшой степени, 44% имеют чрезвычайно малую долю уверенности.Рейтинг одобрения Байдена упал до уровня 40%, полностью не одобряют действия президента США 55%, говорится в опросе.

https://ria.ru/20220327/gaz-1780339514.html

сша

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, сша, украина