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Рейтинг одобрения работы Байдена упал - РИА Новости, 27.03.2022
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Рейтинг одобрения работы Байдена упал
Рейтинг одобрения работы Байдена упал - РИА Новости, 27.03.2022
Рейтинг одобрения работы Байдена упал
Более половины американцев считают, что в стране начнется долгосрочный спад, который приведет к потере США лидирующих позиций в мире, свидетельствуют данные... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T23:41
2022-03-27T23:41
в мире
джо байден
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Более половины американцев считают, что в стране начнется долгосрочный спад, который приведет к потере США лидирующих позиций в мире, свидетельствуют данные опроса NBC News.Респондентам был задан вопрос, считают ли они нынешнюю ситуацию в США "трудным периодом" или "началом долгосрочного спада, при котором США больше не будут занимать лидирующую позицию в мире". Как следует из опубликованных результатов, 53% участников опроса ответили, что нынешняя ситуация - "начало долгосрочного спада", 44% назвали происходящее "сложным периодом". В декабре прошлого года 48% респондентов высказывали ожидание длительного спада, в ноябре эта цифра составляла 54%, говорится в исследовании.Опрос был проведен с 18 по 22 марта среди одной тысячи респондентов, 750 из них ответили с помощью мобильного телефона, погрешность составляет 3,1-3,49%.Американцев спросили, каков их уровень уверенности в способности президента США Джо Байдена верно отреагировать на ситуацию вокруг Украины. Только 12% полностью уверены в главе администрации, 27% уверены в небольшой степени, 44% имеют чрезвычайно малую долю уверенности.Рейтинг одобрения Байдена упал до уровня 40%, полностью не одобряют действия президента США 55%, говорится в опросе.
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в мире, джо байден, сша, украина
23:41 27.03.2022
 
Рейтинг одобрения работы Байдена упал

NBC News: более половины американцев считают, что в стране начнется долгосрочный спад

© REUTERS / Aleksandra SzmigielПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / Aleksandra Szmigiel
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Более половины американцев считают, что в стране начнется долгосрочный спад, который приведет к потере США лидирующих позиций в мире, свидетельствуют данные опроса NBC News.
Респондентам был задан вопрос, считают ли они нынешнюю ситуацию в США "трудным периодом" или "началом долгосрочного спада, при котором США больше не будут занимать лидирующую позицию в мире". Как следует из опубликованных результатов, 53% участников опроса ответили, что нынешняя ситуация - "начало долгосрочного спада", 44% назвали происходящее "сложным периодом". В декабре прошлого года 48% респондентов высказывали ожидание длительного спада, в ноябре эта цифра составляла 54%, говорится в исследовании.
Опрос был проведен с 18 по 22 марта среди одной тысячи респондентов, 750 из них ответили с помощью мобильного телефона, погрешность составляет 3,1-3,49%.
Американцев спросили, каков их уровень уверенности в способности президента США Джо Байдена верно отреагировать на ситуацию вокруг Украины. Только 12% полностью уверены в главе администрации, 27% уверены в небольшой степени, 44% имеют чрезвычайно малую долю уверенности.
Рейтинг одобрения Байдена упал до уровня 40%, полностью не одобряют действия президента США 55%, говорится в опросе.
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