Рейтинг@Mail.ru
Глава ЛНР допустил проведение референдума о вступлении в состав России - РИА Новости, 27.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/referendum-1780315070.html
Глава ЛНР допустил проведение референдума о вступлении в состав России
Глава ЛНР допустил проведение референдума о вступлении в состав России - РИА Новости, 27.03.2022
Глава ЛНР допустил проведение референдума о вступлении в состав России
В ЛНР может пройти референдум по поводу вступления республики в состав России, заявил ее глава Леонид Пасечник. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T11:39
2022-03-27T13:13
обострение ситуации в днр и лнр
лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1b/1780322792_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_874c7f9dbb625ceaf75702c61b862ee3.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В ЛНР может пройти референдум по поводу вступления республики в состав России, заявил ее глава Леонид Пасечник."Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведён референдум, на котором народ реализует своё абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в Российскую Федерацию", — сказал он на встрече с иностранными журналистами.По словам российского сенатора Андрея Клишаса, ДНР и ЛНР вправе принимать решение о вхождении в состав России "в соответствии со своими конституциями".В середине февраля руководители республик Донбасса попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал указы об их признании.Через три дня Россия начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек. Управление верховного комиссара ООН по правам человека также сообщило о гибели более тысячи мирных жителей в зоне эскалации.
https://ria.ru/20220327/bezhentsy-1780310829.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пасечник: "Конечная цель жителей Луганской народной республики – это вступление в состав Российской Федерации"
Глава ЛНР Леонид Пасечник: Конечная цель жителей Луганской народной республики, я уверен, что выражу мнение подавляющего большинства граждан республики, это вступление в состав Российской Федерации.
2022-03-27T11:39
true
PT1M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1b/1780322792_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_be7a3675ec4b012c44c2fa6e9be435c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лнр
11:39 27.03.2022 (обновлено: 13:13 27.03.2022)
 
Глава ЛНР допустил проведение референдума о вступлении в состав России

Леонид Пасечник: ЛНР вскоре может провести референдум о вступлении в состав России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В ЛНР может пройти референдум по поводу вступления республики в состав России, заявил ее глава Леонид Пасечник.
"Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведён референдум, на котором народ реализует своё абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в Российскую Федерацию", — сказал он на встрече с иностранными журналистами.
Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
10:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Границу с Россией за сутки пересекли свыше 12,5 тысячи беженцев из Донбасса
По словам российского сенатора Андрея Клишаса, ДНР и ЛНР вправе принимать решение о вхождении в состав России "в соответствии со своими конституциями".
В середине февраля руководители республик Донбасса попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал указы об их признании.
Через три дня Россия начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек. Управление верховного комиссара ООН по правам человека также сообщило о гибели более тысячи мирных жителей в зоне эскалации.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала