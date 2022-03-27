https://ria.ru/20220327/referendum-1780315070.html

Глава ЛНР допустил проведение референдума о вступлении в состав России

Глава ЛНР допустил проведение референдума о вступлении в состав России - РИА Новости, 27.03.2022

Глава ЛНР допустил проведение референдума о вступлении в состав России

В ЛНР может пройти референдум по поводу вступления республики в состав России, заявил ее глава Леонид Пасечник. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T11:39

2022-03-27T11:39

2022-03-27T13:13

обострение ситуации в днр и лнр

лнр

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В ЛНР может пройти референдум по поводу вступления республики в состав России, заявил ее глава Леонид Пасечник."Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведён референдум, на котором народ реализует своё абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в Российскую Федерацию", — сказал он на встрече с иностранными журналистами.По словам российского сенатора Андрея Клишаса, ДНР и ЛНР вправе принимать решение о вхождении в состав России "в соответствии со своими конституциями".В середине февраля руководители республик Донбасса попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал указы об их признании.Через три дня Россия начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек. Управление верховного комиссара ООН по правам человека также сообщило о гибели более тысячи мирных жителей в зоне эскалации.

https://ria.ru/20220327/bezhentsy-1780310829.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пасечник: "Конечная цель жителей Луганской народной республики – это вступление в состав Российской Федерации" Глава ЛНР Леонид Пасечник: Конечная цель жителей Луганской народной республики, я уверен, что выражу мнение подавляющего большинства граждан республики, это вступление в состав Российской Федерации. 2022-03-27T11:39 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

лнр