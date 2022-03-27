https://ria.ru/20220327/ranenye-1780372913.html

В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены более 30 мирных жителей

В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены более 30 мирных жителей - РИА Новости, 27.03.2022

В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены более 30 мирных жителей

Более 30 мирных жителей ДНР получили ранения при обстрелах со стороны украинской армии, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T22:47

2022-03-27T22:47

2022-03-27T23:12

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обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Более 30 мирных жителей ДНР получили ранения при обстрелах со стороны украинской армии, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Огонь открывался по Мариуполю, Новобахмутовке и поселку Володарское. Когда именно это происходило, представительство не уточнило. Всего пострадали 34 человека.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220327/ukraina-1780263115.html

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Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины