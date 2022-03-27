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В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены более 30 мирных жителей - РИА Новости, 27.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/ranenye-1780372913.html
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены более 30 мирных жителей
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены более 30 мирных жителей - РИА Новости, 27.03.2022
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены более 30 мирных жителей
Более 30 мирных жителей ДНР получили ранения при обстрелах со стороны украинской армии, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T22:47
2022-03-27T23:12
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Более 30 мирных жителей ДНР получили ранения при обстрелах со стороны украинской армии, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Огонь открывался по Мариуполю, Новобахмутовке и поселку Володарское. Когда именно это происходило, представительство не уточнило. Всего пострадали 34 человека.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220327/ukraina-1780263115.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины
22:47 27.03.2022 (обновлено: 23:12 27.03.2022)
 
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены более 30 мирных жителей

В ДНР 34 мирных жителя получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей АверинРазбитое окно дома в поселке Октябрь Донецкой области
Разбитое окно дома в поселке Октябрь Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Более 30 мирных жителей ДНР получили ранения при обстрелах со стороны украинской армии, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Огонь открывался по Мариуполю, Новобахмутовке и поселку Володарское. Когда именно это происходило, представительство не уточнило. Всего пострадали 34 человека.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Брошенная военными Украины техника в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
Вчера, 08:00
Запад готов воевать до последнего украинца и после поражения Киева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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