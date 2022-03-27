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В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ ранило 20 мирных жителей за сутки - РИА Новости, 27.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/ranenye-1780304458.html
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ ранило 20 мирных жителей за сутки
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ ранило 20 мирных жителей за сутки - РИА Новости, 27.03.2022
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ ранило 20 мирных жителей за сутки
За минувшие сутки в результате обстрелов украинскими войсками территории ДНР были ранены 20 мирных жителей, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T09:42
2022-03-27T09:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. За минувшие сутки в результате обстрелов украинскими войсками территории ДНР были ранены 20 мирных жителей, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За прошедшие сутки, с 03.00 26 марта по 03.00 27 марта, ранения различной степени тяжести получили 20 мирных жителей (все с ранее освобожденных территорий)", - говорится в сообщении во "Вконтакте" представительства.В свою очередь, Штаб территориальной обороны ДНР сообщает, что за минувшие сутки, с 09.00 26 марта до 09.00 27 марта, в результате обстрелов украинских войск территории ДНР ранены 42 человека.Отмечается, что были повреждены 22 домостроения в Донецке, Макеевке и Горловке, а также один объект гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220327/aeroport-1780297738.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
09:42 27.03.2022 (обновлено: 09:57 27.03.2022)
 
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ ранило 20 мирных жителей за сутки

ДНР: из-за обстрелов республики со стороны ВСУ ранило 20 мирных жителей за сутки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖитель идет по улице Мариуполя у обстрелянной машины
Житель идет по улице Мариуполя у обстрелянной машины - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Житель идет по улице Мариуполя у обстрелянной машины
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. За минувшие сутки в результате обстрелов украинскими войсками территории ДНР были ранены 20 мирных жителей, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За прошедшие сутки, с 03.00 26 марта по 03.00 27 марта, ранения различной степени тяжести получили 20 мирных жителей (все с ранее освобожденных территорий)", - говорится в сообщении во "Вконтакте" представительства.
В свою очередь, Штаб территориальной обороны ДНР сообщает, что за минувшие сутки, с 09.00 26 марта до 09.00 27 марта, в результате обстрелов украинских войск территории ДНР ранены 42 человека.
Отмечается, что были повреждены 22 домостроения в Донецке, Макеевке и Горловке, а также один объект гражданской инфраструктуры.
Кадры освобожденного аэропорта от ВСУ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
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Появились первые кадры освобожденного аэропорта Мариуполя
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Брошенная военными Украины техника в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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