https://ria.ru/20220327/ranenye-1780304458.html

В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ ранило 20 мирных жителей за сутки

В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ ранило 20 мирных жителей за сутки - РИА Новости, 27.03.2022

В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ ранило 20 мирных жителей за сутки

За минувшие сутки в результате обстрелов украинскими войсками территории ДНР были ранены 20 мирных жителей, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T09:42

2022-03-27T09:42

2022-03-27T09:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. За минувшие сутки в результате обстрелов украинскими войсками территории ДНР были ранены 20 мирных жителей, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За прошедшие сутки, с 03.00 26 марта по 03.00 27 марта, ранения различной степени тяжести получили 20 мирных жителей (все с ранее освобожденных территорий)", - говорится в сообщении во "Вконтакте" представительства.В свою очередь, Штаб территориальной обороны ДНР сообщает, что за минувшие сутки, с 09.00 26 марта до 09.00 27 марта, в результате обстрелов украинских войск территории ДНР ранены 42 человека.Отмечается, что были повреждены 22 домостроения в Донецке, Макеевке и Горловке, а также один объект гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220327/aeroport-1780297738.html

https://ria.ru/20220327/ukraina-1780263115.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины