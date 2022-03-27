11:25 27.03.2022 (обновлено: 11:27 27.03.2022)
Как вернуть веру в жизнь и оптимизм. Ответы Достоевского озвучили в РАМТе
В РАМТе состоялась премьера спектакля по рассказу Достоевского "Сон смешного человека"
© Фото : Мария Моисеева Алексей Мишаков на пресс-показе спектакля "Сон смешного человека", РАМТ
© Фото : Мария Моисеева
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Алина Кравцова. В эти выходные в РАМТе – премьера спектакля "Сон смешного человека" по одноименному рассказу Достоевского. Режиссер Владимир Богатырев ищет ответы на вечные вопросы о смысле жизни и счастье.
Главный персонаж – одинокий молодой человек, задумавшийся о самоубийстве. На глазах у зрителя герой, роль которого исполняет Алексей Мишаков, проходит путь переосмысления своего существования и возвращает утраченный оптимизм.
© Фото : Мария Моисеева Алексей Мишаков на пресс-показе спектакля "Сон смешного человека", РАМТ
© Фото : Мария Моисеева
Алексей Мишаков на пресс-показе спектакля "Сон смешного человека", РАМТ
Происходит это так: уже собираясь приставить револьвер к виску, юноша неожиданно засыпает. Сознание переносит героя в фантастическую реальность – подобие рая на Земле, где нет места негативным эмоциям, и люди живут, руководствуясь совестью, состраданием, любовью. Сместив акцент с себя на других, персонаж Алексея Мишакова обретает смысл жизни.
На что мы ориентируемся? – рассуждает актер. – На положение, статус, национальность, религии, языки, цвет кожи, марку машины… Именно это и делает многих несчастливыми. Достоевский хочет, чтобы мы жили не по уму, рационально, а открыто, искренне – как дети, как люди на той планете из сна героя. Они существуют по другим правилам, точнее, вообще без них. Ведь, если жить по совести, то никакие законы не нужны.
Режиссер Владимир Богатырев предлагает зрителю присоединиться к поискам ответа на вечные темы и найти свой рецепт счастья в диалоге с классиком русской литературы. Постановщик уверен, что каждый увидит в персонаже Достоевского что-то от себя, ведь все мы и каждый по-своему – смешные люди.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер спектакля "Сон смешного человека" Владимир Богатырев
Режиссер спектакля "Сон смешного человека" Владимир Богатырев
Каждый из нас сталкивался когда-то с тем, что его не понимали, над ним смеялись, – рассуждает режиссер. – Был изгоем в толпе. Рассказ приглашает взглянуть на себя со стороны.
Внимание Владимира Богатырева "Сон смешного человека" привлек тем, что Достоевский в нем – "другой, не такой серьезный и тяжеловесный, как мы привыкли". Юмор, легкость и самоиронию классика, по мнению режиссера, оценят и зрители. Работа впервые была напечатана в 1877 году.
Сценическое решение "фантастического рассказа" – моноспектакль. Репетировать режиссер и актер начали около трех лет назад, не прекращая работу в период пандемии, но в свойственном ей формате онлайн.
Премьерные показы спектакля "Сон смешного человека" в РАМТе – 26 и 27 марта в Белой комнате