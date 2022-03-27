https://ria.ru/20220327/ramt-1780081777.html

Как вернуть веру в жизнь и оптимизм. Ответы Достоевского озвучили в РАМТе

Как вернуть веру в жизнь и оптимизм. Ответы Достоевского озвучили в РАМТе - РИА Новости, 27.03.2022

Как вернуть веру в жизнь и оптимизм. Ответы Достоевского озвучили в РАМТе

В эти выходные в РАМТе – премьера спектакля "Сон смешного человека" по одноименному рассказу Достоевского. Режиссер Владимир Богатырев ищет ответы на вечные... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T11:25

2022-03-27T11:25

2022-03-27T11:27

культура

российский академический молодежный театр

новости культуры

алексей бородин

театр

что посмотреть

куда сходить

федор достоевский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780080904_0:55:2100:1236_1920x0_80_0_0_eed3da5b08ea482bdf0e758081514084.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Алина Кравцова. В эти выходные в РАМТе – премьера спектакля "Сон смешного человека" по одноименному рассказу Достоевского. Режиссер Владимир Богатырев ищет ответы на вечные вопросы о смысле жизни и счастье. Главный персонаж – одинокий молодой человек, задумавшийся о самоубийстве. На глазах у зрителя герой, роль которого исполняет Алексей Мишаков, проходит путь переосмысления своего существования и возвращает утраченный оптимизм.Происходит это так: уже собираясь приставить револьвер к виску, юноша неожиданно засыпает. Сознание переносит героя в фантастическую реальность – подобие рая на Земле, где нет места негативным эмоциям, и люди живут, руководствуясь совестью, состраданием, любовью. Сместив акцент с себя на других, персонаж Алексея Мишакова обретает смысл жизни.Режиссер Владимир Богатырев предлагает зрителю присоединиться к поискам ответа на вечные темы и найти свой рецепт счастья в диалоге с классиком русской литературы. Постановщик уверен, что каждый увидит в персонаже Достоевского что-то от себя, ведь все мы и каждый по-своему – смешные люди.Внимание Владимира Богатырева "Сон смешного человека" привлек тем, что Достоевский в нем – "другой, не такой серьезный и тяжеловесный, как мы привыкли". Юмор, легкость и самоиронию классика, по мнению режиссера, оценят и зрители. Работа впервые была напечатана в 1877 году.Сценическое решение "фантастического рассказа" – моноспектакль. Репетировать режиссер и актер начали около трех лет назад, не прекращая работу в период пандемии, но в свойственном ей формате онлайн. Премьерные показы спектакля "Сон смешного человека" в РАМТе – 26 и 27 марта в Белой комнате

https://ria.ru/20220325/teatr-1779932448.html

https://ria.ru/20220326/teatr-1780021127.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алина Кравцова

Алина Кравцова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

российский академический молодежный театр , новости культуры, алексей бородин, театр, что посмотреть , куда сходить , федор достоевский