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В Крыму возмутились видео с пытками российских солдат - РИА Новости, 27.03.2022
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В Крыму возмутились видео с пытками российских солдат
В Крыму возмутились видео с пытками российских солдат - РИА Новости, 27.03.2022
В Крыму возмутились видео с пытками российских солдат
Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя опубликованные в соцсетях видео, на которых украинские военные пытают пленных российских солдат,... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T18:19
2022-03-27T18:19
в мире
украина
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя опубликованные в соцсетях видео, на которых украинские военные пытают пленных российских солдат, назвал эти публикации показателем животного бешенства."Публикации украинских нацистов издевательств над нашими военнопленными - это показатель животного бешенства, против которого есть только одно средство - утилизация. Это необходимо для выживания нормальных людей", - заявил Бальбек РИА Новости.Он уточнил, что его слова в первую очередь относятся к тем, кто сомневается в необходимости спецоперации на Украине."Получать удовольствие от мучений противника - это не доблесть и не воинская слава. Это мерзость, присущая бешеному зверю. И этим зверям не должно быть пощады, их не разубедить и не задобрить хорошим отношением. У них нет разума, только ненависть. Вот пусть с ней и отправляются на тот свет. Не должно быть никакой пощады, это залог выживания остального населения Украины", - добавил Бальбек.Эксперт сравнил российских военных с ветеринарами, попавшими в вольер к бешеным псам, которых нельзя выпустить или приручить, а можно только утилизировать.Минобороны РФ ранее сообщило, что будут найдены и понесут суровую ответственность украинские нацисты и руководители киевского режима, причастные к издевательствам над российскими военнопленными, а также все "прямо призывающие к издевательствам над российскими военнослужащими". Подчеркивается, что подобные действия являются серьезным нарушением норм международного права.
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в мире, украина, республика крым
18:19 27.03.2022
 
В Крыму возмутились видео с пытками российских солдат

Бальбек назвал видео с пытками российских солдат показателем животного бешенства

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Руслан Бальбек. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя опубликованные в соцсетях видео, на которых украинские военные пытают пленных российских солдат, назвал эти публикации показателем животного бешенства.
"Публикации украинских нацистов издевательств над нашими военнопленными - это показатель животного бешенства, против которого есть только одно средство - утилизация. Это необходимо для выживания нормальных людей", - заявил Бальбек РИА Новости.
Он уточнил, что его слова в первую очередь относятся к тем, кто сомневается в необходимости спецоперации на Украине.
"Получать удовольствие от мучений противника - это не доблесть и не воинская слава. Это мерзость, присущая бешеному зверю. И этим зверям не должно быть пощады, их не разубедить и не задобрить хорошим отношением. У них нет разума, только ненависть. Вот пусть с ней и отправляются на тот свет. Не должно быть никакой пощады, это залог выживания остального населения Украины", - добавил Бальбек.
Эксперт сравнил российских военных с ветеринарами, попавшими в вольер к бешеным псам, которых нельзя выпустить или приручить, а можно только утилизировать.
Минобороны РФ ранее сообщило, что будут найдены и понесут суровую ответственность украинские нацисты и руководители киевского режима, причастные к издевательствам над российскими военнопленными, а также все "прямо призывающие к издевательствам над российскими военнослужащими". Подчеркивается, что подобные действия являются серьезным нарушением норм международного права.
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