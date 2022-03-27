https://ria.ru/20220327/pytki-1780352138.html

В Крыму возмутились видео с пытками российских солдат

В Крыму возмутились видео с пытками российских солдат - РИА Новости, 27.03.2022

В Крыму возмутились видео с пытками российских солдат

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя опубликованные в соцсетях видео, на которых украинские военные пытают пленных российских солдат,... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T18:19

2022-03-27T18:19

2022-03-27T18:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя опубликованные в соцсетях видео, на которых украинские военные пытают пленных российских солдат, назвал эти публикации показателем животного бешенства."Публикации украинских нацистов издевательств над нашими военнопленными - это показатель животного бешенства, против которого есть только одно средство - утилизация. Это необходимо для выживания нормальных людей", - заявил Бальбек РИА Новости.Он уточнил, что его слова в первую очередь относятся к тем, кто сомневается в необходимости спецоперации на Украине."Получать удовольствие от мучений противника - это не доблесть и не воинская слава. Это мерзость, присущая бешеному зверю. И этим зверям не должно быть пощады, их не разубедить и не задобрить хорошим отношением. У них нет разума, только ненависть. Вот пусть с ней и отправляются на тот свет. Не должно быть никакой пощады, это залог выживания остального населения Украины", - добавил Бальбек.Эксперт сравнил российских военных с ветеринарами, попавшими в вольер к бешеным псам, которых нельзя выпустить или приручить, а можно только утилизировать.Минобороны РФ ранее сообщило, что будут найдены и понесут суровую ответственность украинские нацисты и руководители киевского режима, причастные к издевательствам над российскими военнопленными, а также все "прямо призывающие к издевательствам над российскими военнослужащими". Подчеркивается, что подобные действия являются серьезным нарушением норм международного права.

https://ria.ru/20220327/rosgvardeytsy-1780287672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, республика крым