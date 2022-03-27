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Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии - РИА Новости, 27.03.2022
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Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии
Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии - РИА Новости, 27.03.2022
Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии
Посла России в Праге Александра Змеевского пригласили в МИД Чехии, сообщило дипведомство в Twitter. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T00:15
2022-03-27T06:46
в мире
россия
чехия
прага
мид чехии
александр змеевский
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ПРАГА, 27 мар — РИА Новости. Посла России в Праге Александра Змеевского пригласили в МИД Чехии, сообщило дипведомство в Twitter."Замглавы МИД Чехии Мартин Смолек пригласил в МИД вечером в субботу посла России в Праге (Александра Змеевского) и выразил ему решительный протест в связи с провокациями российских органов в отношении дипсотрудников посольства Чехии в России. Неприемлемое поведение российских властей противоречит обязанностям принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией", — заявили в МИД Чехии.Комментарий посольства России в Праге к приглашению посла в МИД Чехии РИА Новости получить не удалось.
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в мире, россия, чехия, прага, мид чехии, александр змеевский
00:15 27.03.2022 (обновлено: 06:46 27.03.2022)
 
Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии

МИД Чехии: посла России в Праге Змеевского пригласили во внешнеполитическое ведомство

© AP Photo / Petr David JosekАвтомобиль посольства России у здания МИД Чехии
Автомобиль посольства России у здания МИД Чехии - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© AP Photo / Petr David Josek
Автомобиль посольства России у здания МИД Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 27 мар — РИА Новости. Посла России в Праге Александра Змеевского пригласили в МИД Чехии, сообщило дипведомство в Twitter.
"Замглавы МИД Чехии Мартин Смолек пригласил в МИД вечером в субботу посла России в Праге (Александра Змеевского) и выразил ему решительный протест в связи с провокациями российских органов в отношении дипсотрудников посольства Чехии в России. Неприемлемое поведение российских властей противоречит обязанностям принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией", — заявили в МИД Чехии.
Комментарий посольства России в Праге к приглашению посла в МИД Чехии РИА Новости получить не удалось.
Здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 18:39
Посольство России подтвердило вызов посла в МИД Франции
 
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