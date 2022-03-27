https://ria.ru/20220327/posol-1780288158.html

Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии

Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии - РИА Новости, 27.03.2022

Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии

Посла России в Праге Александра Змеевского пригласили в МИД Чехии, сообщило дипведомство в Twitter. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T00:15

2022-03-27T00:15

2022-03-27T06:46

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александр змеевский

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ПРАГА, 27 мар — РИА Новости. Посла России в Праге Александра Змеевского пригласили в МИД Чехии, сообщило дипведомство в Twitter."Замглавы МИД Чехии Мартин Смолек пригласил в МИД вечером в субботу посла России в Праге (Александра Змеевского) и выразил ему решительный протест в связи с провокациями российских органов в отношении дипсотрудников посольства Чехии в России. Неприемлемое поведение российских властей противоречит обязанностям принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией", — заявили в МИД Чехии.Комментарий посольства России в Праге к приглашению посла в МИД Чехии РИА Новости получить не удалось.

https://ria.ru/20220325/posol-1780148554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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