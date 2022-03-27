https://ria.ru/20220327/posol-1780288158.html
Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии
Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии - РИА Новости, 27.03.2022
Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии
Посла России в Праге Александра Змеевского пригласили в МИД Чехии, сообщило дипведомство в Twitter. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T00:15
2022-03-27T00:15
2022-03-27T06:46
в мире
россия
чехия
прага
мид чехии
александр змеевский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729413437_0:98:3020:1797_1920x0_80_0_0_6794c36ccb7aea8412caa374b3955a70.jpg
ПРАГА, 27 мар — РИА Новости. Посла России в Праге Александра Змеевского пригласили в МИД Чехии, сообщило дипведомство в Twitter."Замглавы МИД Чехии Мартин Смолек пригласил в МИД вечером в субботу посла России в Праге (Александра Змеевского) и выразил ему решительный протест в связи с провокациями российских органов в отношении дипсотрудников посольства Чехии в России. Неприемлемое поведение российских властей противоречит обязанностям принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией", — заявили в МИД Чехии.Комментарий посольства России в Праге к приглашению посла в МИД Чехии РИА Новости получить не удалось.
https://ria.ru/20220325/posol-1780148554.html
россия
чехия
прага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729413437_183:0:2834:1988_1920x0_80_0_0_b83e8d9af9adb74489f8a68542a072d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, чехия, прага, мид чехии, александр змеевский
00:15 27.03.2022 (обновлено: 06:46 27.03.2022)
Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии
МИД Чехии: посла России в Праге Змеевского пригласили во внешнеполитическое ведомство