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МЧС доставило еще более 350 тонн гумпомощи жителям Украины и Донбасса - РИА Новости, 27.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/pomosch-1780338291.html
МЧС доставило еще более 350 тонн гумпомощи жителям Украины и Донбасса
МЧС доставило еще более 350 тонн гумпомощи жителям Украины и Донбасса - РИА Новости, 27.03.2022
МЧС доставило еще более 350 тонн гумпомощи жителям Украины и Донбасса
МЧС России доставило еще более 350 тонн гуманитарной помощи для жителей Украины и Донбасса, груз включает в себя продукты питания, медикаменты и предметы первой РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T15:23
2022-03-27T15:23
обострение ситуации в днр и лнр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. МЧС России доставило еще более 350 тонн гуманитарной помощи для жителей Украины и Донбасса, груз включает в себя продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Очередная партия гуманитарного груза общим объемом более 350 тонн доставлена колоннами из 37 единиц техники Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России. Груз включает в себя продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости", - сказал собеседник агентства.Дополняется, что с начала гуманитарной миссии Россия доставила более 8,5 тысяч тонн гуманитарной помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220327/litsemerie-1780328884.html
россия
украина
донбасс
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, украина, донбасс
15:23 27.03.2022
 
МЧС доставило еще более 350 тонн гумпомощи жителям Украины и Донбасса

МЧС доставило еще более 350 тонн гуманитарной помощи для жителей Украины и Донбасса

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМестные жители получают гуманитарную помощь в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха
Местные жители получают гуманитарную помощь в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Местные жители получают гуманитарную помощь в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. МЧС России доставило еще более 350 тонн гуманитарной помощи для жителей Украины и Донбасса, груз включает в себя продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Очередная партия гуманитарного груза общим объемом более 350 тонн доставлена колоннами из 37 единиц техники Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России. Груз включает в себя продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости", - сказал собеседник агентства.
Дополняется, что с начала гуманитарной миссии Россия доставила более 8,5 тысяч тонн гуманитарной помощи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияУкраинаДонбасс
 
 
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