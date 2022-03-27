https://ria.ru/20220327/pomosch-1780338291.html

МЧС доставило еще более 350 тонн гумпомощи жителям Украины и Донбасса

МЧС доставило еще более 350 тонн гумпомощи жителям Украины и Донбасса - РИА Новости, 27.03.2022

МЧС доставило еще более 350 тонн гумпомощи жителям Украины и Донбасса

МЧС России доставило еще более 350 тонн гуманитарной помощи для жителей Украины и Донбасса, груз включает в себя продукты питания, медикаменты и предметы первой РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T15:23

2022-03-27T15:23

2022-03-27T15:23

обострение ситуации в днр и лнр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

украина

донбасс

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. МЧС России доставило еще более 350 тонн гуманитарной помощи для жителей Украины и Донбасса, груз включает в себя продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Очередная партия гуманитарного груза общим объемом более 350 тонн доставлена колоннами из 37 единиц техники Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России. Груз включает в себя продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости", - сказал собеседник агентства.Дополняется, что с начала гуманитарной миссии Россия доставила более 8,5 тысяч тонн гуманитарной помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220327/litsemerie-1780328884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, украина, донбасс