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Дуда заявил, что политика Венгрии в отношении России "дорого ей обойдется" - РИА Новости, 27.03.2022
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Дуда заявил, что политика Венгрии в отношении России "дорого ей обойдется"
Дуда заявил, что политика Венгрии в отношении России "дорого ей обойдется" - РИА Новости, 27.03.2022
Дуда заявил, что политика Венгрии в отношении России "дорого ей обойдется"
Президент Польши Анджей Дуда заявил в эфире телеканала TVN24, что политика Венгрии в отношении России "дорого ей обойдется". РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T06:10
2022-03-27T06:10
в мире
владимир зеленский
россия
будапешт
киев
вооруженные силы рф
мид венгрии
анджей дуда
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил в эфире телеканала TVN24, что политика Венгрии в отношении России "дорого ей обойдется".Политик пояснил, что не понимает позицию премьер-министра Виктора Орбана в сложившейся ситуации на Украине.Польский лидер считает, что Орбан "оказался в сложном положении" из-за энергетической зависимости Будапешта от Москвы. Дуда заключил, что с ней столкнулись и другие европейские страны, однако это не помешало им передать оружие Киеву.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не допустит поставок оружия Украине через свою территорию, несмотря на требования президента Владимира Зеленского, потому что это поставило бы под угрозу жизнь и безопасность венгров. В начале марта парламент издал указ, запрещающий поставлять оружие Киеву с территории страны.Венгрия также выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной и не разрешает транзит Киеву через свою территорию.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
https://ria.ru/20220326/vengriya-1780219342.html
https://ria.ru/20220326/poezdka-1780191682.html
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будапешт
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в мире, владимир зеленский, россия, будапешт, киев, вооруженные силы рф, мид венгрии, анджей дуда, виктор орбан, польша, украина, венгрия
06:10 27.03.2022
 
Дуда заявил, что политика Венгрии в отношении России "дорого ей обойдется"

Президент Польши Дуда: политика Венгрии в отношении России и Украины дорого ей обойдется

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил в эфире телеканала TVN24, что политика Венгрии в отношении России "дорого ей обойдется".
Политик пояснил, что не понимает позицию премьер-министра Виктора Орбана в сложившейся ситуации на Украине.
"Мне трудно это понять еще и потому, что эта политика обойдется Венгрии очень дорого", — высказался Дуда.
Польский лидер считает, что Орбан "оказался в сложном положении" из-за энергетической зависимости Будапешта от Москвы. Дуда заключил, что с ней столкнулись и другие европейские страны, однако это не помешало им передать оружие Киеву.
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Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не допустит поставок оружия Украине через свою территорию, несмотря на требования президента Владимира Зеленского, потому что это поставило бы под угрозу жизнь и безопасность венгров. В начале марта парламент издал указ, запрещающий поставлять оружие Киеву с территории страны.
Венгрия также выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной и не разрешает транзит Киеву через свою территорию.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
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В миреВладимир ЗеленскийРоссияБудапештКиевВооруженные силы РФМИД ВенгрииАнджей ДудаВиктор ОрбанПольшаУкраинаВенгрия
 
 
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