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Дуда заявил, что политика Венгрии в отношении России "дорого ей обойдется"

Дуда заявил, что политика Венгрии в отношении России "дорого ей обойдется" - РИА Новости, 27.03.2022

Дуда заявил, что политика Венгрии в отношении России "дорого ей обойдется"

Президент Польши Анджей Дуда заявил в эфире телеканала TVN24, что политика Венгрии в отношении России "дорого ей обойдется". РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T06:10

2022-03-27T06:10

2022-03-27T06:10

в мире

владимир зеленский

россия

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вооруженные силы рф

мид венгрии

анджей дуда

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил в эфире телеканала TVN24, что политика Венгрии в отношении России "дорого ей обойдется".Политик пояснил, что не понимает позицию премьер-министра Виктора Орбана в сложившейся ситуации на Украине.Польский лидер считает, что Орбан "оказался в сложном положении" из-за энергетической зависимости Будапешта от Москвы. Дуда заключил, что с ней столкнулись и другие европейские страны, однако это не помешало им передать оружие Киеву.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не допустит поставок оружия Украине через свою территорию, несмотря на требования президента Владимира Зеленского, потому что это поставило бы под угрозу жизнь и безопасность венгров. В начале марта парламент издал указ, запрещающий поставлять оружие Киеву с территории страны.Венгрия также выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной и не разрешает транзит Киеву через свою территорию.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.

https://ria.ru/20220326/vengriya-1780219342.html

https://ria.ru/20220326/poezdka-1780191682.html

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Никита Брыкин

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