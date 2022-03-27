https://ria.ru/20220327/pokupki-1780190460.html

Россиянам объяснили, как теперь покупать товары из Европы

Россиянам объяснили, как теперь покупать товары из Европы - РИА Новости, 27.03.2022

Россиянам объяснили, как теперь покупать товары из Европы

Для начала нужно понять — действительно ли продавец интересующего вас товара уходит из России или только "временно прекратил работу". Понятно это станет в мае... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T03:15

2022-03-27T03:15

2022-03-27T03:15

экономика

общество

россия

егор клопенко

покупка

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Для начала нужно понять — действительно ли продавец интересующего вас товара уходит из России или только "временно прекратил работу". Понятно это станет в мае. Но и потом товары брендов, действительно ушедших из страны, можно будет купить в обычных магазинах, рассказал агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко.И большинство крупных импортеров уже проработали такие схемы, добавил он.Покупки онлайн также будут возможны — в интернете уже появляются посредники, позволяющие купить на европейских площадках товар, оплатив его с помощью российских карт. Если нужный интернет-магазин работает с Россией и принимает карту UnionPay, совершить покупки можно и самостоятельно, объяснил Клопенко.

https://ria.ru/20220322/ssha-1779363234.html

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экономика, общество, россия, егор клопенко, покупка