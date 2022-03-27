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Россиянам объяснили, как теперь покупать товары из Европы - РИА Новости, 27.03.2022
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Россиянам объяснили, как теперь покупать товары из Европы
Россиянам объяснили, как теперь покупать товары из Европы - РИА Новости, 27.03.2022
Россиянам объяснили, как теперь покупать товары из Европы
Для начала нужно понять — действительно ли продавец интересующего вас товара уходит из России или только "временно прекратил работу". Понятно это станет в мае... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T03:15
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экономика
общество
россия
егор клопенко
покупка
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Для начала нужно понять — действительно ли продавец интересующего вас товара уходит из России или только "временно прекратил работу". Понятно это станет в мае. Но и потом товары брендов, действительно ушедших из страны, можно будет купить в обычных магазинах, рассказал агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко.И большинство крупных импортеров уже проработали такие схемы, добавил он.Покупки онлайн также будут возможны — в интернете уже появляются посредники, позволяющие купить на европейских площадках товар, оплатив его с помощью российских карт. Если нужный интернет-магазин работает с Россией и принимает карту UnionPay, совершить покупки можно и самостоятельно, объяснил Клопенко.
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экономика, общество, россия, егор клопенко, покупка
03:15 27.03.2022
 
Россиянам объяснили, как теперь покупать товары из Европы

Экономист Клопенко: в интернете уже появляются посредники для покупки европейских товаров

© Depositphotos / Ivan KrukОнлайн-покупки
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© Depositphotos / Ivan Kruk
Онлайн-покупки. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Для начала нужно понять — действительно ли продавец интересующего вас товара уходит из России или только "временно прекратил работу". Понятно это станет в мае. Но и потом товары брендов, действительно ушедших из страны, можно будет купить в обычных магазинах, рассказал агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко.
"Я уверен, что многие найдут на полках большинство привычных товаров. Тому есть две причины: нежелание уходить из России и плоды параллельного импорта, когда товары западных брендов будут ввозиться в Россию через третьи страны", — подчеркнул эксперт.
И большинство крупных импортеров уже проработали такие схемы, добавил он.
Покупки онлайн также будут возможны — в интернете уже появляются посредники, позволяющие купить на европейских площадках товар, оплатив его с помощью российских карт. Если нужный интернет-магазин работает с Россией и принимает карту UnionPay, совершить покупки можно и самостоятельно, объяснил Клопенко.
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ЭкономикаОбществоРоссияЕгор КлопенкоПокупка
 
 
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