https://ria.ru/20220327/pokupki-1780190460.html
Россиянам объяснили, как теперь покупать товары из Европы
Россиянам объяснили, как теперь покупать товары из Европы - РИА Новости, 27.03.2022
Россиянам объяснили, как теперь покупать товары из Европы
Для начала нужно понять — действительно ли продавец интересующего вас товара уходит из России или только "временно прекратил работу". Понятно это станет в мае... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T03:15
2022-03-27T03:15
2022-03-27T03:15
экономика
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егор клопенко
покупка
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Для начала нужно понять — действительно ли продавец интересующего вас товара уходит из России или только "временно прекратил работу". Понятно это станет в мае. Но и потом товары брендов, действительно ушедших из страны, можно будет купить в обычных магазинах, рассказал агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко.И большинство крупных импортеров уже проработали такие схемы, добавил он.Покупки онлайн также будут возможны — в интернете уже появляются посредники, позволяющие купить на европейских площадках товар, оплатив его с помощью российских карт. Если нужный интернет-магазин работает с Россией и принимает карту UnionPay, совершить покупки можно и самостоятельно, объяснил Клопенко.
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экономика, общество, россия, егор клопенко, покупка
Россиянам объяснили, как теперь покупать товары из Европы
Экономист Клопенко: в интернете уже появляются посредники для покупки европейских товаров