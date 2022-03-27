https://ria.ru/20220327/pogoda-1780294428.html
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 27.03.2022
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T06:17
2022-03-27T06:17
2022-03-27T06:17
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Новое предупреждение действует до 20.00 28 марта в Москве и Подмосковье."Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220324/pogoda-1779898215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, погода, россия
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы