https://ria.ru/20220327/pogoda-1780294428.html

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 27.03.2022

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T06:17

2022-03-27T06:17

2022-03-27T06:17

общество

московская область (подмосковье)

москва

погода

россия

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Новое предупреждение действует до 20.00 28 марта в Москве и Подмосковье."Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220324/pogoda-1779898215.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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Никита Стома

общество, московская область (подмосковье), москва, погода, россия