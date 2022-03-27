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В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 27.03.2022
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В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 27.03.2022
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T06:17
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общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
россия
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Новое предупреждение действует до 20.00 28 марта в Москве и Подмосковье."Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), москва, погода, россия
06:17 27.03.2022
 
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГололед в Москве
Гололед в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Новое предупреждение действует до 20.00 28 марта в Москве и Подмосковье.
"Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваПогодаРоссия
 
 
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