https://ria.ru/20220327/plennye-1780359470.html
Кадыров призвал украинских солдат сдаться
Кадыров призвал украинских солдат сдаться - РИА Новости, 27.03.2022
Кадыров призвал украинских солдат сдаться
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в канале Telegram видео, на котором пленный военнослужащий нацгвардии Украины рассказал, что их батальон понес большие... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T19:48
2022-03-27T19:48
2022-03-27T19:48
обострение ситуации в днр и лнр
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вооруженные силы рф
чеченская республика (чечня)
украина
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ГРОЗНЫЙ, 27 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в канале Telegram видео, на котором пленный военнослужащий нацгвардии Украины рассказал, что их батальон понес большие потери в первые же дни спецоперации на Украине, из-за чего настрой у армии "сразу же упал"."Нам сказали: "уйдёте-застрелим". Командиры наши воровали, и воровали очень много золота, технику. Они кинули нас и уехали куда-то. Россия- мощь. Ахмат-Сила", - сказал пленный на видео.Комментируя видео, Кадыров призвал украинских солдат сдаться и сохранить свою жизнь, кроме того, по мнению главы Чечни, это также "приблизит наступление мира и порядка на Украине".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220326/dobrovoltsy-1780187886.html
https://ria.ru/20220326/ukraina-1780246038.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, чеченская республика (чечня), украина
Кадыров призвал украинских солдат сдаться
Глава Чечни Кадыров призвал украинских солдат сдаться и сохранить свою жизнь