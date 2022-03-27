https://ria.ru/20220327/plennye-1780359470.html

Кадыров призвал украинских солдат сдаться

Кадыров призвал украинских солдат сдаться - РИА Новости, 27.03.2022

Кадыров призвал украинских солдат сдаться

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в канале Telegram видео, на котором пленный военнослужащий нацгвардии Украины рассказал, что их батальон понес большие... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T19:48

2022-03-27T19:48

2022-03-27T19:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

чеченская республика (чечня)

украина

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ГРОЗНЫЙ, 27 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в канале Telegram видео, на котором пленный военнослужащий нацгвардии Украины рассказал, что их батальон понес большие потери в первые же дни спецоперации на Украине, из-за чего настрой у армии "сразу же упал"."Нам сказали: "уйдёте-застрелим". Командиры наши воровали, и воровали очень много золота, технику. Они кинули нас и уехали куда-то. Россия- мощь. Ахмат-Сила", - сказал пленный на видео.Комментируя видео, Кадыров призвал украинских солдат сдаться и сохранить свою жизнь, кроме того, по мнению главы Чечни, это также "приблизит наступление мира и порядка на Украине".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220326/dobrovoltsy-1780187886.html

https://ria.ru/20220326/ukraina-1780246038.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, чеченская республика (чечня), украина