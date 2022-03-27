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Кадыров призвал украинских солдат сдаться - РИА Новости, 27.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/plennye-1780359470.html
Кадыров призвал украинских солдат сдаться
Кадыров призвал украинских солдат сдаться - РИА Новости, 27.03.2022
Кадыров призвал украинских солдат сдаться
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в канале Telegram видео, на котором пленный военнослужащий нацгвардии Украины рассказал, что их батальон понес большие... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T19:48
2022-03-27T19:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
чеченская республика (чечня)
украина
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ГРОЗНЫЙ, 27 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в канале Telegram видео, на котором пленный военнослужащий нацгвардии Украины рассказал, что их батальон понес большие потери в первые же дни спецоперации на Украине, из-за чего настрой у армии "сразу же упал"."Нам сказали: "уйдёте-застрелим". Командиры наши воровали, и воровали очень много золота, технику. Они кинули нас и уехали куда-то. Россия- мощь. Ахмат-Сила", - сказал пленный на видео.Комментируя видео, Кадыров призвал украинских солдат сдаться и сохранить свою жизнь, кроме того, по мнению главы Чечни, это также "приблизит наступление мира и порядка на Украине".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220326/dobrovoltsy-1780187886.html
https://ria.ru/20220326/ukraina-1780246038.html
донецкая народная республика
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луганская народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, чеченская республика (чечня), украина
19:48 27.03.2022
 
Кадыров призвал украинских солдат сдаться

Глава Чечни Кадыров призвал украинских солдат сдаться и сохранить свою жизнь

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 27 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в канале Telegram видео, на котором пленный военнослужащий нацгвардии Украины рассказал, что их батальон понес большие потери в первые же дни спецоперации на Украине, из-за чего настрой у армии "сразу же упал".
"Нам сказали: "уйдёте-застрелим". Командиры наши воровали, и воровали очень много золота, технику. Они кинули нас и уехали куда-то. Россия- мощь. Ахмат-Сила", - сказал пленный на видео.
Открытие аквапарка в Грозном - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 00:30
Кадыров заявил о росте числа чеченцев, готовых отправиться на Украину
Комментируя видео, Кадыров призвал украинских солдат сдаться и сохранить свою жизнь, кроме того, по мнению главы Чечни, это также "приблизит наступление мира и порядка на Украине".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 16:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Исламский мир поддержал Россию, заявил Кадыров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФЧеченская республика (Чечня)Украина
 
 
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