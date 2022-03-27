https://ria.ru/20220327/plennye-1780352413.html

СК расследует жестокое обращение украинских националистов с военнопленными

СК расследует жестокое обращение украинских националистов с военнопленными - РИА Новости, 27.03.2022

СК расследует жестокое обращение украинских националистов с военнопленными

Российские следователи займутся делом о жестоком обращении украинских националистов с военнопленными — такое поручение дал глава СК Александр Бастрыкин,... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T18:23

2022-03-27T18:23

2022-03-27T19:16

в мире

украина

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские следователи займутся делом о жестоком обращении украинских националистов с военнопленными — такое поручение дал глава СК Александр Бастрыкин, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель Следственного комитета <…> поручил Главному следственному управлению установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими", — говорится в публикации.Сотрудники СК должны провести сбор доказательств и выявить всех причастных к этому преступлению.Видеозапись, на которой украинские националисты крайне жестоко обращаются с российскими пленными, появилась в интернете и вызвала большой резонанс. В частности, на кадрах видно, что военнослужащим прострелили ноги и оставили их без медицинской помощи. Сообщается, что это происходило на одной из баз националистов под Харьковом.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220327/pytki-1780352138.html

https://ria.ru/20220325/makgregor-1780172230.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)