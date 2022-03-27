https://ria.ru/20220327/plennye-1780352413.html
СК расследует жестокое обращение украинских националистов с военнопленными
СК расследует жестокое обращение украинских националистов с военнопленными - РИА Новости, 27.03.2022
СК расследует жестокое обращение украинских националистов с военнопленными
Российские следователи займутся делом о жестоком обращении украинских националистов с военнопленными — такое поручение дал глава СК Александр Бастрыкин,... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T18:23
2022-03-27T18:23
2022-03-27T19:16
в мире
украина
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595735040_34:344:3064:2048_1920x0_80_0_0_6a21fb621f68f669ac3aaa6815259b50.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские следователи займутся делом о жестоком обращении украинских националистов с военнопленными — такое поручение дал глава СК Александр Бастрыкин, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель Следственного комитета <…> поручил Главному следственному управлению установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими", — говорится в публикации.Сотрудники СК должны провести сбор доказательств и выявить всех причастных к этому преступлению.Видеозапись, на которой украинские националисты крайне жестоко обращаются с российскими пленными, появилась в интернете и вызвала большой резонанс. В частности, на кадрах видно, что военнослужащим прострелили ноги и оставили их без медицинской помощи. Сообщается, что это происходило на одной из баз националистов под Харьковом.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220327/pytki-1780352138.html
https://ria.ru/20220325/makgregor-1780172230.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595735040_650:256:3040:2048_1920x0_80_0_0_90e1c23a0de0570999f4a20f2a2d8581.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
18:23 27.03.2022 (обновлено: 19:16 27.03.2022)
СК расследует жестокое обращение украинских националистов с военнопленными
Бастрыкин поручил расследовать жестокое обращение украинских националистов с пленными