В МИД назвали биологическую активность США на Украине дьявольским планом
Захарова назвала биологическую активность США на Украине дьявольским планом
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала военно-биологическую активность США на Украине "дьявольским планом".
"Слишком много лакун в этом поистине дьявольском плане, которые только предстоит заполнить", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявила ранее Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков.