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В МИД назвали биологическую активность США на Украине дьявольским планом - РИА Новости, 27.03.2022
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В МИД назвали биологическую активность США на Украине дьявольским планом
В МИД назвали биологическую активность США на Украине дьявольским планом - РИА Новости, 27.03.2022
В МИД назвали биологическую активность США на Украине дьявольским планом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала военно-биологическую активность США на Украине "дьявольским планом". РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T12:06
2022-03-27T12:06
в мире
сергей рябков
сша
россия
вашингтон (город)
мид кнр
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала военно-биологическую активность США на Украине "дьявольским планом"."Слишком много лакун в этом поистине дьявольском плане, которые только предстоит заполнить", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Далее Захарова приводит собранный из открытых источников хронологический список действий США на Украине в военно-биологической деятельности. Однако, по ее словам, список на всеобъемлемость не претендует.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявила ранее Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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в мире, сергей рябков, сша, россия, вашингтон (город), мид кнр
12:06 27.03.2022
 
В МИД назвали биологическую активность США на Украине дьявольским планом

Захарова назвала биологическую активность США на Украине дьявольским планом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала военно-биологическую активность США на Украине "дьявольским планом".
"Слишком много лакун в этом поистине дьявольском плане, которые только предстоит заполнить", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Далее Захарова приводит собранный из открытых источников хронологический список действий США на Украине в военно-биологической деятельности. Однако, по ее словам, список на всеобъемлемость не претендует.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявила ранее Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 18:52
Минобороны КНР призвало США объяснить цели их военно-биологических проектов
 
В миреСергей РябковСШАРоссияВашингтон (город)МИД КНР
 
 
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