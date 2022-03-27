https://ria.ru/20220327/plan-1780317721.html

В МИД назвали биологическую активность США на Украине дьявольским планом

В МИД назвали биологическую активность США на Украине дьявольским планом - РИА Новости, 27.03.2022

В МИД назвали биологическую активность США на Украине дьявольским планом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала военно-биологическую активность США на Украине "дьявольским планом". РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T12:06

2022-03-27T12:06

2022-03-27T12:06

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала военно-биологическую активность США на Украине "дьявольским планом"."Слишком много лакун в этом поистине дьявольском плане, которые только предстоит заполнить", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Далее Захарова приводит собранный из открытых источников хронологический список действий США на Украине в военно-биологической деятельности. Однако, по ее словам, список на всеобъемлемость не претендует.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявила ранее Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

https://ria.ru/20220324/kitay-1779924706.html

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Варвара Скокшина

в мире, сергей рябков, сша, россия, вашингтон (город), мид кнр