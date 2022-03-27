https://ria.ru/20220327/pion-1780315412.html
Минобороны показало кадры уничтожения гаубицы ВСУ "Пион" ударом ракеты
Минобороны показало кадры уничтожения гаубицы ВСУ "Пион" ударом ракеты - РИА Новости, 27.03.2022
Минобороны показало кадры уничтожения гаубицы ВСУ "Пион" ударом ракеты
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинской самоходной артиллерийской системы большой мощности 2С-7 "Пион" ударом высокоточной ракеты. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T11:42
2022-03-27T11:42
2022-03-27T11:42
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинской самоходной артиллерийской системы большой мощности 2С-7 "Пион" ударом высокоточной ракеты.На кадрах, снятых с разведывательно-ударного беспилотника, видно украинскую гаубицу "Пион" калибра 203 миллиметра. Затем наносится удар оружием большой мощности - в ролике видно горящую украинскую технику."Занятие скрытой огневой позиции в лесном массиве самоходной артиллерийской системы ВСУ обнаружили операторы беспилотного летательного аппарата, после чего по указанным координатам был нанесён удар высокоточным ракетным вооружением", - сказали в ведомстве.По данным Минобороны, в результате точного попадания самоходная артиллерийская установка и возимый боекомплект к ней были уничтожены.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Минобороны показало кадры уничтожения гаубицы ВСУ "Пион" ударом ракеты
Минобороны показало кадры уничтожения украинской гаубицы "Пион" ударом ракеты