https://ria.ru/20220327/pion-1780315412.html

Минобороны показало кадры уничтожения гаубицы ВСУ "Пион" ударом ракеты

Минобороны показало кадры уничтожения гаубицы ВСУ "Пион" ударом ракеты - РИА Новости, 27.03.2022

Минобороны показало кадры уничтожения гаубицы ВСУ "Пион" ударом ракеты

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинской самоходной артиллерийской системы большой мощности 2С-7 "Пион" ударом высокоточной ракеты. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T11:42

2022-03-27T11:42

2022-03-27T11:42

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинской самоходной артиллерийской системы большой мощности 2С-7 "Пион" ударом высокоточной ракеты.На кадрах, снятых с разведывательно-ударного беспилотника, видно украинскую гаубицу "Пион" калибра 203 миллиметра. Затем наносится удар оружием большой мощности - в ролике видно горящую украинскую технику."Занятие скрытой огневой позиции в лесном массиве самоходной артиллерийской системы ВСУ обнаружили операторы беспилотного летательного аппарата, после чего по указанным координатам был нанесён удар высокоточным ракетным вооружением", - сказали в ведомстве.По данным Минобороны, в результате точного попадания самоходная артиллерийская установка и возимый боекомплект к ней были уничтожены.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф