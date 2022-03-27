https://ria.ru/20220327/peregovory-1780374563.html

В Турции сообщили о переговорах Лаврова с Чавушоглу

В Турции сообщили о переговорах Лаврова с Чавушоглу - РИА Новости, 27.03.2022

В Турции сообщили о переговорах Лаврова с Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым, обсуждалась ситуация на Украине. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T23:07

2022-03-27T23:07

2022-03-27T23:11

в мире

украина

мид турции

сергей лавров

мевлют чавушоглу

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

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АНКАРА, 27 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым, обсуждалась ситуация на Украине."Сегодня, 27 марта, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе встречи обсуждались текущие события на Украине", - сообщили РИА Новости в пресс-службе турецкого внешнеполитического ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220327/konflikt-1780322098.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, мид турции, сергей лавров, мевлют чавушоглу, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)