23:07 27.03.2022 (обновлено: 23:11 27.03.2022)
В Турции сообщили о переговорах Лаврова с Чавушоглу
МИД Турции: Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию на Украине
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу . Архивное фото
АНКАРА, 27 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым, обсуждалась ситуация на Украине.
"Сегодня, 27 марта, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе встречи обсуждались текущие события на Украине", - сообщили РИА Новости в пресс-службе турецкого внешнеполитического ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.