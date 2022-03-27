Рейтинг@Mail.ru
В Турции рассказали о переговорах с США по F-16 - РИА Новости, 27.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220327/peregovory-1780363475.html
В Турции рассказали о переговорах с США по F-16
В Турции рассказали о переговорах с США по F-16 - РИА Новости, 27.03.2022
В Турции рассказали о переговорах с США по F-16
Переговоры делегаций Турции и США по вопросу поставок истребителей F-16 прошли позитивно и конструктивно, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T20:40
2022-03-27T20:40
в мире
норвегия
дания
с-400 «триумф»
f-16
f-35
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155955/45/1559554524_0:8:3615:2041_1920x0_80_0_0_2f14f9c1a8e4391a33bbeb2488d16589.jpg
АНКАРА, 27 мар – РИА Новости. Переговоры делегаций Турции и США по вопросу поставок истребителей F-16 прошли позитивно и конструктивно, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции заявлял, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35."… У нас были переговоры с министром обороны США Остином. Впоследствии они дважды отправляли делегации в Турцию, эти делегации встречались и беседовали с нашими делегациями. Переговоры между делегациями прошли очень позитивно и конструктивно. Члены делегации, американцы, сказали, что наша работа и требования здесь разумны, логичны и они их поддерживают. Однако процесс имеет конгрессовое измерение, после того, как они сделают свою работу, они заявили, что перенесут ее на конгресс, мы следим за этим процессом", - приводит слова Акара телеканал CNN Turk.
https://ria.ru/20220127/turtsiya-1769707929.html
норвегия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155955/45/1559554524_442:0:3171:2047_1920x0_80_0_0_028782a35c6d5106deeade892e6f331a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, дания, с-400 «триумф», f-16, f-35
20:40 27.03.2022
 
В Турции рассказали о переговорах с США по F-16

Минобороны Турции: переговоры с США по поставкам F-16 прошли конструктивно

© Staff Sgt. Joshua DewberryАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Staff Sgt. Joshua Dewberry
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 27 мар – РИА Новости. Переговоры делегаций Турции и США по вопросу поставок истребителей F-16 прошли позитивно и конструктивно, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции заявлял, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 00:23
Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
"… У нас были переговоры с министром обороны США Остином. Впоследствии они дважды отправляли делегации в Турцию, эти делегации встречались и беседовали с нашими делегациями. Переговоры между делегациями прошли очень позитивно и конструктивно. Члены делегации, американцы, сказали, что наша работа и требования здесь разумны, логичны и они их поддерживают. Однако процесс имеет конгрессовое измерение, после того, как они сделают свою работу, они заявили, что перенесут ее на конгресс, мы следим за этим процессом", - приводит слова Акара телеканал CNN Turk.
 
В миреНорвегияДанияС-400 «Триумф»F-16F-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала