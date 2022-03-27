https://ria.ru/20220327/peregovory-1780363475.html

В Турции рассказали о переговорах с США по F-16

В Турции рассказали о переговорах с США по F-16 - РИА Новости, 27.03.2022

В Турции рассказали о переговорах с США по F-16

Переговоры делегаций Турции и США по вопросу поставок истребителей F-16 прошли позитивно и конструктивно, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T20:40

2022-03-27T20:40

2022-03-27T20:40

в мире

норвегия

дания

с-400 «триумф»

f-16

f-35

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АНКАРА, 27 мар – РИА Новости. Переговоры делегаций Турции и США по вопросу поставок истребителей F-16 прошли позитивно и конструктивно, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции заявлял, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35."… У нас были переговоры с министром обороны США Остином. Впоследствии они дважды отправляли делегации в Турцию, эти делегации встречались и беседовали с нашими делегациями. Переговоры между делегациями прошли очень позитивно и конструктивно. Члены делегации, американцы, сказали, что наша работа и требования здесь разумны, логичны и они их поддерживают. Однако процесс имеет конгрессовое измерение, после того, как они сделают свою работу, они заявили, что перенесут ее на конгресс, мы следим за этим процессом", - приводит слова Акара телеканал CNN Turk.

https://ria.ru/20220127/turtsiya-1769707929.html

норвегия

дания

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, норвегия, дания, с-400 «триумф», f-16, f-35