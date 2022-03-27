В Турции рассказали о переговорах с США по F-16
Минобороны Турции: переговоры с США по поставкам F-16 прошли конструктивно
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
АНКАРА, 27 мар – РИА Новости. Переговоры делегаций Турции и США по вопросу поставок истребителей F-16 прошли позитивно и конструктивно, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции заявлял, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.
27 января, 00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
"… У нас были переговоры с министром обороны США Остином. Впоследствии они дважды отправляли делегации в Турцию, эти делегации встречались и беседовали с нашими делегациями. Переговоры между делегациями прошли очень позитивно и конструктивно. Члены делегации, американцы, сказали, что наша работа и требования здесь разумны, логичны и они их поддерживают. Однако процесс имеет конгрессовое измерение, после того, как они сделают свою работу, они заявили, что перенесут ее на конгресс, мы следим за этим процессом", - приводит слова Акара телеканал CNN Turk.