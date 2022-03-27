https://ria.ru/20220327/peregovory-1780351375.html
Новый раунд российско-украинских переговоров пройдет очно 29-30 марта
Новый раунд российско-украинских переговоров пройдет очно 29-30 марта - РИА Новости, 27.03.2022
Новый раунд российско-украинских переговоров пройдет очно 29-30 марта
Переговоры с делегацией Украины продолжатся 29-30 марта, сообщил в Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T18:13
2022-03-27T18:13
2022-03-27T18:44
украина
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владимир мединский
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в мире
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луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Переговоры с делегацией Украины продолжатся 29-30 марта, сообщил в Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский."Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта", — написал он.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля. Они проходят как в виде встреч делегаций на территории Белоруссии, так и в режиме видеоконференции. Российскую делегацию возглавляет Мединский.По его словам, Россия настаивает на комплексном договоре, в котором были бы зафиксированы нейтральный статус и гарантии безопасности Украины, а также ее демилитаризация и денацификация, признание Крыма и Донбасса и другие позиции.Мединский отметил также, что представители Киева стремятся затянуть переговоры, поскольку полагают, что время работает на них. Кроме того, они не скрывают, что ограничены в принятии самостоятельных решений, поэтому большого продвижения вперед нет.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220323/peregovory-1779591519.html
https://ria.ru/20220326/peregovory-1780204823.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, владимир мединский, россия, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
18:13 27.03.2022 (обновлено: 18:44 27.03.2022)
Новый раунд российско-украинских переговоров пройдет очно 29-30 марта
Мединский: новый раунд переговоров с делегацией Украины пройдет очно 29-30 марта