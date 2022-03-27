https://ria.ru/20220327/peregovory-1780351375.html

Новый раунд российско-украинских переговоров пройдет очно 29-30 марта

Новый раунд российско-украинских переговоров пройдет очно 29-30 марта - РИА Новости, 27.03.2022

Новый раунд российско-украинских переговоров пройдет очно 29-30 марта

Переговоры с делегацией Украины продолжатся 29-30 марта, сообщил в Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T18:13

2022-03-27T18:13

2022-03-27T18:44

украина

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владимир мединский

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луганская народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Переговоры с делегацией Украины продолжатся 29-30 марта, сообщил в Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский."Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта", — написал он.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля. Они проходят как в виде встреч делегаций на территории Белоруссии, так и в режиме видеоконференции. Российскую делегацию возглавляет Мединский.По его словам, Россия настаивает на комплексном договоре, в котором были бы зафиксированы нейтральный статус и гарантии безопасности Украины, а также ее демилитаризация и денацификация, признание Крыма и Донбасса и другие позиции.Мединский отметил также, что представители Киева стремятся затянуть переговоры, поскольку полагают, что время работает на них. Кроме того, они не скрывают, что ограничены в принятии самостоятельных решений, поэтому большого продвижения вперед нет.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220323/peregovory-1779591519.html

https://ria.ru/20220326/peregovory-1780204823.html

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, владимир мединский, россия, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф