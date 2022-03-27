https://ria.ru/20220327/pamyatnik-1780304302.html
Полиция задержала подозреваемого в осквернении памятника в Пущино
Полиция задержала подозреваемого в осквернении памятника в Пущино - РИА Новости, 27.03.2022
Полиция задержала подозреваемого в осквернении памятника в Пущино
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в осквернении памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов в подмосковном Пущино, сообщила начальник... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T09:40
2022-03-27T09:40
2022-03-27T09:46
происшествия
московская область (подмосковье)
пущино
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в осквернении памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов в подмосковном Пущино, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.Ранее неизвестный красной краской облил памятник Ветеранам локальных войн и военных конфликтов в парке Победы в Пущино, была организована проверка. Полиция возбудила дело о вандализме. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин также поручил возбудить по данному факту уголовное дело. Кроме того, в СК сообщили, что ГСУ СК России по Подмосковью организована процессуальная проверка. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли образцы краски."Сотрудниками полиции МУ МВД России "Серпуховское" в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан местный житель 1976 года рождения, подозреваемый в вандализме", - сказала Петрова.
https://ria.ru/20220326/pamyatnik-1780239271.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, московская область (подмосковье), пущино, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
09:40 27.03.2022 (обновлено: 09:46 27.03.2022)
Полиция задержала подозреваемого в осквернении памятника в Пущино
Полиция задержала подозреваемого в осквернении памятника ветеранам в Пущино