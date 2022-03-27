https://ria.ru/20220327/pamyatnik-1780304302.html

Полиция задержала подозреваемого в осквернении памятника в Пущино

Полиция задержала подозреваемого в осквернении памятника в Пущино - РИА Новости, 27.03.2022

Полиция задержала подозреваемого в осквернении памятника в Пущино

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в осквернении памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов в подмосковном Пущино, сообщила начальник... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T09:40

2022-03-27T09:40

2022-03-27T09:46

происшествия

московская область (подмосковье)

пущино

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в осквернении памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов в подмосковном Пущино, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.Ранее неизвестный красной краской облил памятник Ветеранам локальных войн и военных конфликтов в парке Победы в Пущино, была организована проверка. Полиция возбудила дело о вандализме. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин также поручил возбудить по данному факту уголовное дело. Кроме того, в СК сообщили, что ГСУ СК России по Подмосковью организована процессуальная проверка. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли образцы краски."Сотрудниками полиции МУ МВД России "Серпуховское" в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан местный житель 1976 года рождения, подозреваемый в вандализме", - сказала Петрова.

https://ria.ru/20220326/pamyatnik-1780239271.html

московская область (подмосковье)

пущино

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), пущино, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин