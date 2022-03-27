https://ria.ru/20220327/ozhogi-1780295493.html

В Назарове ребенок поджег вещи в кладовке и получил сильные ожоги тела

В Назарове ребенок поджег вещи в кладовке и получил сильные ожоги тела - РИА Новости, 27.03.2022

В Назарове ребенок поджег вещи в кладовке и получил сильные ожоги тела

Следователи проводят проверку после того как семилетний ребенок в Назарове Красноярского края поджег вещи в кладовке и получил 98% ожогов тела, сообщает... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T07:19

2022-03-27T07:19

2022-03-27T07:19

происшествия

красноярск

красноярский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg

КРАСНОЯРСК, 27 мар — РИА Новости. Следователи проводят проверку после того как семилетний ребенок в Назарове Красноярского края поджег вещи в кладовке и получил 98% ожогов тела, сообщает пресс-служба регионального главка СК.По данным ведомства, предварительно установлено, что вечером в субботу семилетний ребенок в квартире у бабушки и дедушки взял спички, заперся в кладовке и поджег вещи. Заметив распространение дыма из кладовки, дедушка вскрыл дверь и вытащил внука.В ведомстве пояснили, что мальчик с 98 процентами ожогов кожного покрова тела доставлен в Назаровскую районную больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20220307/pozhar-1777010782.html

красноярск

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, красноярск, красноярский край