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В Назарове ребенок поджег вещи в кладовке и получил сильные ожоги тела - РИА Новости, 27.03.2022
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В Назарове ребенок поджег вещи в кладовке и получил сильные ожоги тела
В Назарове ребенок поджег вещи в кладовке и получил сильные ожоги тела - РИА Новости, 27.03.2022
В Назарове ребенок поджег вещи в кладовке и получил сильные ожоги тела
Следователи проводят проверку после того как семилетний ребенок в Назарове Красноярского края поджег вещи в кладовке и получил 98% ожогов тела, сообщает... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T07:19
2022-03-27T07:19
происшествия
красноярск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 27 мар — РИА Новости. Следователи проводят проверку после того как семилетний ребенок в Назарове Красноярского края поджег вещи в кладовке и получил 98% ожогов тела, сообщает пресс-служба регионального главка СК.По данным ведомства, предварительно установлено, что вечером в субботу семилетний ребенок в квартире у бабушки и дедушки взял спички, заперся в кладовке и поджег вещи. Заметив распространение дыма из кладовки, дедушка вскрыл дверь и вытащил внука.В ведомстве пояснили, что мальчик с 98 процентами ожогов кожного покрова тела доставлен в Назаровскую районную больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
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происшествия, красноярск, красноярский край
07:19 27.03.2022
 
В Назарове ребенок поджег вещи в кладовке и получил сильные ожоги тела

В Назарове ребенок поджег вещи в кладовке и получил 98 процентов ожогов тела

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 27 мар — РИА Новости. Следователи проводят проверку после того как семилетний ребенок в Назарове Красноярского края поджег вещи в кладовке и получил 98% ожогов тела, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
По данным ведомства, предварительно установлено, что вечером в субботу семилетний ребенок в квартире у бабушки и дедушки взял спички, заперся в кладовке и поджег вещи. Заметив распространение дыма из кладовки, дедушка вскрыл дверь и вытащил внука.

"В Назарове проводится проверка по факту получения обширных ожогов тела малолетним ребенком", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что мальчик с 98 процентами ожогов кожного покрова тела доставлен в Назаровскую районную больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
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