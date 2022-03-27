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В Роспотребнадзоре назвали причину отравления школьников в Башкирии - РИА Новости, 27.03.2022
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В Роспотребнадзоре назвали причину отравления школьников в Башкирии
В Роспотребнадзоре назвали причину отравления школьников в Башкирии - РИА Новости, 27.03.2022
В Роспотребнадзоре назвали причину отравления школьников в Башкирии
Причиной массового отравления более 60 школьников в Башкирии стала норовирусная инфекция – ее нашли у сотрудников пищеблока, сообщили в управлении... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T13:43
2022-03-27T13:43
республика башкортостан
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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УФА, 27 мар – РИА Новости. Причиной массового отравления более 60 школьников в Башкирии стала норовирусная инфекция – ее нашли у сотрудников пищеблока, сообщили в управлении Роспотребнадзора в регионе.В селе Киргиз-Мияки после обеда в школьной столовой плохо себя почувствовали более 60 детей, двое из них с кишечным отравлением были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело."По предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной заболевания явилась норовирусная инфекция. Предварительным источником возбудителя инфекции является персонал на пищеблоке. Эпидемиологическое расследование продолжается", - рассказали в управлении Роспотребнадзора Башкирии.Как отмечается, "деятельность школы и аутсорсинга школьного питания приостановлена с 24 марта, материалы административного дела направлены в Стерлибашевский межрайонный суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности". "Деятельность производства полуфабрикатов, поставляемых в эту школу, также приостановлена. Вся продукция изъята из реализации", - информирует управление.Согласно его данным, на 27 марта новых случаев острой кишечной инфекции среди детей и взрослых в селе Киргиз-Мияки нет. "Дети, ранее обратившиеся за медицинской помощью, имели легкую и среднюю тяжесть заболевания, находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.
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республика башкортостан, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
13:43 27.03.2022
 
В Роспотребнадзоре назвали причину отравления школьников в Башкирии

Причиной массового отравления школьников в Башкирии стала норовирусная инфекция

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Машины скорой помощи
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УФА, 27 мар – РИА Новости. Причиной массового отравления более 60 школьников в Башкирии стала норовирусная инфекция – ее нашли у сотрудников пищеблока, сообщили в управлении Роспотребнадзора в регионе.
В селе Киргиз-Мияки после обеда в школьной столовой плохо себя почувствовали более 60 детей, двое из них с кишечным отравлением были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело.
"По предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной заболевания явилась норовирусная инфекция. Предварительным источником возбудителя инфекции является персонал на пищеблоке. Эпидемиологическое расследование продолжается", - рассказали в управлении Роспотребнадзора Башкирии.
Как отмечается, "деятельность школы и аутсорсинга школьного питания приостановлена с 24 марта, материалы административного дела направлены в Стерлибашевский межрайонный суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности". "Деятельность производства полуфабрикатов, поставляемых в эту школу, также приостановлена. Вся продукция изъята из реализации", - информирует управление.
Согласно его данным, на 27 марта новых случаев острой кишечной инфекции среди детей и взрослых в селе Киргиз-Мияки нет. "Дети, ранее обратившиеся за медицинской помощью, имели легкую и среднюю тяжесть заболевания, находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 13:54
В Подмосковье десять школьников попали в больницу с отравлением
 
Республика БашкортостанПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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