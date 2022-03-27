https://ria.ru/20220327/otravlenie-1780328372.html

В Роспотребнадзоре назвали причину отравления школьников в Башкирии

В Роспотребнадзоре назвали причину отравления школьников в Башкирии - РИА Новости, 27.03.2022

В Роспотребнадзоре назвали причину отравления школьников в Башкирии

Причиной массового отравления более 60 школьников в Башкирии стала норовирусная инфекция – ее нашли у сотрудников пищеблока, сообщили в управлении... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T13:43

2022-03-27T13:43

2022-03-27T13:43

республика башкортостан

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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УФА, 27 мар – РИА Новости. Причиной массового отравления более 60 школьников в Башкирии стала норовирусная инфекция – ее нашли у сотрудников пищеблока, сообщили в управлении Роспотребнадзора в регионе.В селе Киргиз-Мияки после обеда в школьной столовой плохо себя почувствовали более 60 детей, двое из них с кишечным отравлением были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело."По предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной заболевания явилась норовирусная инфекция. Предварительным источником возбудителя инфекции является персонал на пищеблоке. Эпидемиологическое расследование продолжается", - рассказали в управлении Роспотребнадзора Башкирии.Как отмечается, "деятельность школы и аутсорсинга школьного питания приостановлена с 24 марта, материалы административного дела направлены в Стерлибашевский межрайонный суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности". "Деятельность производства полуфабрикатов, поставляемых в эту школу, также приостановлена. Вся продукция изъята из реализации", - информирует управление.Согласно его данным, на 27 марта новых случаев острой кишечной инфекции среди детей и взрослых в селе Киргиз-Мияки нет. "Дети, ранее обратившиеся за медицинской помощью, имели легкую и среднюю тяжесть заболевания, находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20220318/otravlenie-1778841151.html

республика башкортостан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика башкортостан, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)