https://ria.ru/20220327/oskvernenie-1780376478.html

Бастрыкину доложат о проверке по осквернению Вечного огня на Ставрополье

Бастрыкину доложат о проверке по осквернению Вечного огня на Ставрополье - РИА Новости, 27.03.2022

Бастрыкину доложат о проверке по осквернению Вечного огня на Ставрополье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах осквернения Вечного огня в Невинномысске Ставропольского... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T23:56

2022-03-27T23:56

2022-03-27T23:56

происшествия

россия

ставропольский край

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах осквернения Вечного огня в Невинномысске Ставропольского края, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее в местных СМИ и соцсетях появилось видео, на котором трое парней стоят у Вечного огня, а один из них справляет нужду прямо на пламя. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о вандализме. Прокуратура региона сообщала, что молодые люди найдены и доставлены в полицию."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю Иванову И.Н. представить доклад об обстоятельствах осквернения мемориала "Вечный огонь" в городе Невинномысске", - говорится в сообщении.Добавляется, что следственными органами Ставропольского края инициирован вопрос о передаче дела из органов внутренних дел."Ход исполнения данного поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220326/bastrykin-1780283541.html

россия

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин