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Бастрыкину доложат о проверке по осквернению Вечного огня на Ставрополье - РИА Новости, 27.03.2022
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Бастрыкину доложат о проверке по осквернению Вечного огня на Ставрополье
Бастрыкину доложат о проверке по осквернению Вечного огня на Ставрополье - РИА Новости, 27.03.2022
Бастрыкину доложат о проверке по осквернению Вечного огня на Ставрополье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах осквернения Вечного огня в Невинномысске Ставропольского... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T23:56
2022-03-27T23:56
происшествия
россия
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах осквернения Вечного огня в Невинномысске Ставропольского края, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее в местных СМИ и соцсетях появилось видео, на котором трое парней стоят у Вечного огня, а один из них справляет нужду прямо на пламя. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о вандализме. Прокуратура региона сообщала, что молодые люди найдены и доставлены в полицию."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю Иванову И.Н. представить доклад об обстоятельствах осквернения мемориала "Вечный огонь" в городе Невинномысске", - говорится в сообщении.Добавляется, что следственными органами Ставропольского края инициирован вопрос о передаче дела из органов внутренних дел."Ход исполнения данного поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - добавляется в сообщении.
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происшествия, россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
23:56 27.03.2022
 
Бастрыкину доложат о проверке по осквернению Вечного огня на Ставрополье

Бастрыкину доложат об обстоятельствах осквернения Вечного огня в Ставропольском крае

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах осквернения Вечного огня в Невинномысске Ставропольского края, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее в местных СМИ и соцсетях появилось видео, на котором трое парней стоят у Вечного огня, а один из них справляет нужду прямо на пламя. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о вандализме. Прокуратура региона сообщала, что молодые люди найдены и доставлены в полицию.
"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю Иванову И.Н. представить доклад об обстоятельствах осквернения мемориала "Вечный огонь" в городе Невинномысске", - говорится в сообщении.
Добавляется, что следственными органами Ставропольского края инициирован вопрос о передаче дела из органов внутренних дел.
"Ход исполнения данного поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - добавляется в сообщении.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
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ПроисшествияРоссияСтавропольский крайСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
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