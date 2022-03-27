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Бастрыкину доложат о проверке по осквернению Вечного огня на Ставрополье
Бастрыкину доложат о проверке по осквернению Вечного огня на Ставрополье - РИА Новости, 27.03.2022
Бастрыкину доложат о проверке по осквернению Вечного огня на Ставрополье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах осквернения Вечного огня в Невинномысске Ставропольского... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T23:56
2022-03-27T23:56
2022-03-27T23:56
происшествия
россия
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах осквернения Вечного огня в Невинномысске Ставропольского края, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее в местных СМИ и соцсетях появилось видео, на котором трое парней стоят у Вечного огня, а один из них справляет нужду прямо на пламя. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о вандализме. Прокуратура региона сообщала, что молодые люди найдены и доставлены в полицию."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю Иванову И.Н. представить доклад об обстоятельствах осквернения мемориала "Вечный огонь" в городе Невинномысске", - говорится в сообщении.Добавляется, что следственными органами Ставропольского края инициирован вопрос о передаче дела из органов внутренних дел."Ход исполнения данного поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220326/bastrykin-1780283541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Бастрыкину доложат о проверке по осквернению Вечного огня на Ставрополье
Бастрыкину доложат об обстоятельствах осквернения Вечного огня в Ставропольском крае