https://ria.ru/20220327/obstrely-1780371655.html

СК завел еще четыре дела по обстрелам ВСУ территории ДНР и ЛНР

СК завел еще четыре дела по обстрелам ВСУ территории ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.03.2022

СК завел еще четыре дела по обстрелам ВСУ территории ДНР и ЛНР

Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военными территорий ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T22:27

2022-03-27T22:27

2022-03-27T22:40

обострение ситуации в днр и лнр

россия

старомихайловка

комарово

вооруженные силы рф

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военными территорий ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства."Главным следственным управлением СК России возбуждено четыре уголовных дела по статье 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации) в связи с новыми эпизодами преступлений украинских военных", - говорится в сообщении.По данным СК, 25-27 марта военными ВСУ и других украинских воинских формирований "произведены массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения", имеющего высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР.Отмечается, что в Мариуполе семь человек погибли, еще 14 ранены. В Волновахе, Кировском, Петровском, Куйбышевском, Новоазовском, Ленинском районах Донецка и в пгт Старомихайловка один человек погиб, шестеро ранены, повреждены 46 жилых домов. В Докучаевске снаряды поразили три жилых дома и тепловоз на станции Оленовка ГУП ДНР "ДЖД". В Макеевке разрушены жилой дом и здание ГОАО "Шахта Щегловская Глубокая". В Горловке повреждены здания филиала №1 "Горловский мясокомбинат ООО "Профгарант", в поселке Комарово - линии электропередачи. В результате обстрела пгт Александровки Марьинского района повреждены четыре дома.Добавляется, что в ЛНР в результате разрыва снарядов в городе Ровеньки ранен местный житель, повреждены три жилых дома. В Первомайске повреждены 22 жилых дома, здания детско-юношеской спортивной школы в Первомайске, детской школы искусств, Центра занятости, Пенсионного фонда, мемориальный комплекс "Памяти погибших жертв Донбасса", опора линии электропередач и газопровод. В городе Ирмино, пгт Донецкий и в поселке Калиново Попаснянского района поврежден жилой дом."Следственным комитетом продолжается работа по установлению всех причастных к преступлениям против мирного населения Донбасса лиц и привлечению их к установленной законом ответственности", - добавляется в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220326/raneniya-1780284290.html

https://ria.ru/20220327/ukraina-1780263115.html

россия

старомихайловка

комарово

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, старомихайловка, комарово, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины