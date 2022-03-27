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При обстрелах ВСУ пострадали 12 жителей Мариуполя и житель Ясиноватой - РИА Новости, 27.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/obstrely-1780343049.html
При обстрелах ВСУ пострадали 12 жителей Мариуполя и житель Ясиноватой
При обстрелах ВСУ пострадали 12 жителей Мариуполя и житель Ясиноватой - РИА Новости, 27.03.2022
При обстрелах ВСУ пострадали 12 жителей Мариуполя и житель Ясиноватой
Двенадцать жителей Мариуполя и один житель Ясиноватой в ДНР получили ранения из-за обстрелов украинскими войсками, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T16:18
2022-03-27T16:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
мариуполь
сцкк
владимир путин
александр семенов
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Двенадцать жителей Мариуполя и один житель Ясиноватой в ДНР получили ранения из-за обстрелов украинскими войсками, сообщает представительство республики в СЦКК.Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, анкетные данные одного из раненых мирных жителей Мариуполя уточняются.Пострадавших доставили в медучреждения.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220327/ukraina-1780263115.html
https://ria.ru/20220327/doma-1780317048.html
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, мариуполь, сцкк, владимир путин, александр семенов, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
16:18 27.03.2022 (обновлено: 16:39 27.03.2022)
 
При обстрелах ВСУ пострадали 12 жителей Мариуполя и житель Ясиноватой

Представительство ДНР в СЦКК: при обстрелах ранены 12 жителей Мариуполя, житель Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей АверинРазбитое окно дома в Донецкой области
Разбитое окно дома в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Разбитое окно дома в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Двенадцать жителей Мариуполя и один житель Ясиноватой в ДНР получили ранения из-за обстрелов украинскими войсками, сообщает представительство республики в СЦКК.
Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, анкетные данные одного из раненых мирных жителей Мариуполя уточняются.
Пострадавших доставили в медучреждения.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяМариупольСЦККВладимир ПутинАлександр СеменовРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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