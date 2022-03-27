https://ria.ru/20220327/obstrely-1780306768.html

ВСУ 29 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ 29 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.03.2022

ВСУ 29 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 29 раз открывали огонь по территории ДНР, применив 416 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T10:09

2022-03-27T10:09

2022-03-27T10:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки 29 раз открывали огонь по территории ДНР, применив 416 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 416 единиц", - говорится в сообщении представительства во "ВКонтакте".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220327/ukraina-1780263115.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины