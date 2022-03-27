https://ria.ru/20220327/obstrely-1780306768.html
ВСУ 29 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 29 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.03.2022
ВСУ 29 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 29 раз открывали огонь по территории ДНР, применив 416 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T10:09
2022-03-27T10:09
2022-03-27T10:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки 29 раз открывали огонь по территории ДНР, применив 416 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 416 единиц", - говорится в сообщении представительства во "ВКонтакте".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220327/ukraina-1780263115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
ВСУ 29 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ДНР: украинские войска обстреляли территорию республики 29 раз за сутки