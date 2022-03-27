https://ria.ru/20220327/obstrely-1780296493.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 27.03.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в воскресенье обстреляли Петровский район Донецка, выпустив девять мин калибром 120 миллиметров, сообщает в Telegram представительство... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T07:44

2022-03-27T07:44

2022-03-27T07:51

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донецк (днр)

красногоровка

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ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли Петровский район Донецка, выпустив девять мин калибром 120 миллиметров, сообщает в Telegram представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 07:15 (совпадает с мск) — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено 9 мин калибром 120 миллиметров", — сообщило представительство.

https://ria.ru/20220327/evakuatsiya-1780292742.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

красногоровка

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Никита Стома

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир путин, петровский район, донецк (днр), красногоровка