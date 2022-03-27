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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 27.03.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 27.03.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в воскресенье обстреляли Петровский район Донецка, выпустив девять мин калибром 120 миллиметров, сообщает в Telegram представительство... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T07:44
2022-03-27T07:51
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
владимир путин
петровский район
донецк (днр)
красногоровка
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ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли Петровский район Донецка, выпустив девять мин калибром 120 миллиметров, сообщает в Telegram представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 07:15 (совпадает с мск) — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено 9 мин калибром 120 миллиметров", — сообщило представительство.
https://ria.ru/20220327/evakuatsiya-1780292742.html
донецкая народная республика
петровский район
донецк (днр)
красногоровка
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир путин, петровский район, донецк (днр), красногоровка
07:44 27.03.2022 (обновлено: 07:51 27.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили девять мин калибром 120 миллиметров по Донецку

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖитель убирает обломки из дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела
Житель убирает обломки из дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Житель убирает обломки из дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли Петровский район Донецка, выпустив девять мин калибром 120 миллиметров, сообщает в Telegram представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 07:15 (совпадает с мск) — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено 9 мин калибром 120 миллиметров", — сообщило представительство.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинПетровский районДонецк (ДНР)Красногоровка
 
 
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