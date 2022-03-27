https://ria.ru/20220327/obstrely-1780295382.html

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 27.03.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска выпустили пять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой и девять мин по Донецку, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T07:14

2022-03-27T07:14

2022-03-27T09:32

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вооруженные силы украины

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой и девять мин по Донецку, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.

https://ria.ru/20220327/evakuatsiya-1780292742.html

донецкая народная республика

ясиноватая

россия

луганская народная республика

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ясиноватая, владимир путин, россия, луганская народная республика