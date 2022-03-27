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ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 27.03.2022
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ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 27.03.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска выпустили пять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой и девять мин по Донецку, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T07:14
2022-03-27T09:32
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
ясиноватая
владимир путин
россия
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ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой и девять мин по Донецку, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.
https://ria.ru/20220327/evakuatsiya-1780292742.html
донецкая народная республика
ясиноватая
россия
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ясиноватая, владимир путин, россия, луганская народная республика
07:14 27.03.2022 (обновлено: 09:32 27.03.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли город Ясиноватая из БМ-21 "Град" и выпустили мины по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПожар в доме, пострадавшем от обстрелов ВСУ
Пожар в доме, пострадавшем от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Пожар в доме, пострадавшем от обстрелов ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой и девять мин по Донецку, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 06:50 (совпадает с мск) — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая, выпущено пять ракет из БМ-21 "Град". <...> Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:15 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район), выпущено девять мин калибра 120 миллиметров, — говорится в сообщении.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.
Эвакуация с Украины - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
05:11
Минобороны сообщило об эвакуации россиян и украинцев из Херсонской области
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЯсиноватаяВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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