https://ria.ru/20220327/obstrel-1780366536.html
Украинские войска вновь обстреляли Горловку
Украинские войска вновь обстреляли Горловку - РИА Новости, 27.03.2022
Украинские войска вновь обстреляли Горловку
Украинские войска в 19.40 обстреляли Горловку, выпустив три мины калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T21:23
2022-03-27T21:23
2022-03-27T21:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
горловка
сцкк
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска в 19.40 обстреляли Горловку, выпустив три мины калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19.40 - н.п. Ленинское – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 3 мины калибром 120 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220327/peregovory-1780351375.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, горловка, сцкк, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
21:23 27.03.2022 (обновлено: 21:27 27.03.2022)
Украинские войска вновь обстреляли Горловку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку, выпустив 3 мины калибром 120 мм