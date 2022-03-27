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Украинские войска вновь обстреляли Горловку - РИА Новости, 27.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/obstrel-1780366536.html
Украинские войска вновь обстреляли Горловку
Украинские войска вновь обстреляли Горловку - РИА Новости, 27.03.2022
Украинские войска вновь обстреляли Горловку
Украинские войска в 19.40 обстреляли Горловку, выпустив три мины калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T21:23
2022-03-27T21:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
горловка
сцкк
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска в 19.40 обстреляли Горловку, выпустив три мины калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19.40 - н.п. Ленинское – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 3 мины калибром 120 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220327/peregovory-1780351375.html
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в мире, донецкая народная республика, горловка, сцкк, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
21:23 27.03.2022 (обновлено: 21:27 27.03.2022)
 
Украинские войска вновь обстреляли Горловку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку, выпустив 3 мины калибром 120 мм

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКвартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Квартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Квартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска в 19.40 обстреляли Горловку, выпустив три мины калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19.40 - н.п. Ленинское – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 3 мины калибром 120 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Флажки на столе для российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
Вчера, 18:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Новый раунд российско-украинских переговоров пройдет очно 29-30 марта
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСЦККЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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