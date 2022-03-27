ВСУ с начала суток выпустили более ста снарядов и мин по ДНР
ВСУ с начала суток выпустили более ста снарядов и мин по семи населенным пунктам ДНР
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой народной республике
Военнослужащие народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой народной республике. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Более 100 снарядов и мин выпустили украинские войска с начала суток по семи населенным пунктам Донецкой народной республики, говорится в сообщении Народной милиции республики.
"С начала текущих суток противник выпустил более ста снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ -21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов. Под обстрелы попали районы семи населённых пунктов Республики", - говорится в заявлении народной милиции в Telegram-канале.
Также в сообщении отмечается, что повреждены девять жилых домов, три объекта гражданской инфраструктуры и одно транспортное средство.
Как сообщили в ведомстве, с начала текущих суток силы ДНР ликвидировали 26 украинских националистов и две огневые точки украинских войск.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость семь защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и девятнадцать получили ранения", - указывается в заявлении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.