https://ria.ru/20220327/obstrel-1780340061.html
В Иловайске при обстрелах повреждены поликлиника, 37 домов и рынок
В Иловайске при обстрелах повреждены поликлиника, 37 домов и рынок - РИА Новости, 27.03.2022
В Иловайске при обстрелах повреждены поликлиника, 37 домов и рынок
Здание поликлиники, 37 домостроений и рынок повреждены в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Иловайск в Донецкой народной республике,... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T15:40
2022-03-27T15:40
2022-03-27T15:47
в мире
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украина
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Здание поликлиники, 37 домостроений и рынок повреждены в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Иловайск в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Иловайске повреждены 37 домостроений, здание поликлиники и рынок", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что украинские войска атаковали железнодорожный вокзал в Иловайске, в результате чего были повреждены здание вокзала, депо и инфраструктура.
https://ria.ru/20220327/donbass-1780321645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иловайск, днр, украина
15:40 27.03.2022 (обновлено: 15:47 27.03.2022)
В Иловайске при обстрелах повреждены поликлиника, 37 домов и рынок
В Иловайске при обстрелах со стороны ВСУ повреждены поликлиника, 37 домов и рынок