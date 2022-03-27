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В Иловайске при обстрелах повреждены поликлиника, 37 домов и рынок - РИА Новости, 27.03.2022
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В Иловайске при обстрелах повреждены поликлиника, 37 домов и рынок
В Иловайске при обстрелах повреждены поликлиника, 37 домов и рынок - РИА Новости, 27.03.2022
В Иловайске при обстрелах повреждены поликлиника, 37 домов и рынок
Здание поликлиники, 37 домостроений и рынок повреждены в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Иловайск в Донецкой народной республике,... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T15:40
2022-03-27T15:47
в мире
иловайск
днр
украина
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Здание поликлиники, 37 домостроений и рынок повреждены в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Иловайск в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Иловайске повреждены 37 домостроений, здание поликлиники и рынок", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что украинские войска атаковали железнодорожный вокзал в Иловайске, в результате чего были повреждены здание вокзала, депо и инфраструктура.
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в мире, иловайск, днр, украина
15:40 27.03.2022 (обновлено: 15:47 27.03.2022)
 
В Иловайске при обстрелах повреждены поликлиника, 37 домов и рынок

В Иловайске при обстрелах со стороны ВСУ повреждены поликлиника, 37 домов и рынок

© РИА Новости / Перейти в фотобанкДорожный знак в городе Иловайск Донецкой области
Дорожный знак в городе Иловайск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Здание поликлиники, 37 домостроений и рынок повреждены в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Иловайск в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Иловайске повреждены 37 домостроений, здание поликлиники и рынок", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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12:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Силы ДНР освободили и установили контроль над 133 населенными пунктами
Ранее ведомство сообщало, что украинские войска атаковали железнодорожный вокзал в Иловайске, в результате чего были повреждены здание вокзала, депо и инфраструктура.
 
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