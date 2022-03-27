https://ria.ru/20220327/obstrel-1780340061.html

В Иловайске при обстрелах повреждены поликлиника, 37 домов и рынок

В Иловайске при обстрелах повреждены поликлиника, 37 домов и рынок - РИА Новости, 27.03.2022

В Иловайске при обстрелах повреждены поликлиника, 37 домов и рынок

Здание поликлиники, 37 домостроений и рынок повреждены в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Иловайск в Донецкой народной республике,... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T15:40

2022-03-27T15:40

2022-03-27T15:47

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Здание поликлиники, 37 домостроений и рынок повреждены в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Иловайск в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Иловайске повреждены 37 домостроений, здание поликлиники и рынок", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что украинские войска атаковали железнодорожный вокзал в Иловайске, в результате чего были повреждены здание вокзала, депо и инфраструктура.

https://ria.ru/20220327/donbass-1780321645.html

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Варвара Скокшина

в мире, иловайск, днр, украина