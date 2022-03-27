https://ria.ru/20220327/obstrel-1780336376.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 27.03.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска за полтора часа обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, выпустив 16 мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T15:05
2022-03-27T15:05
2022-03-27T15:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, выпустив 16 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 11.36 до 13.00 в направлении населенных пунктов Доломитное, Зайцево (южное) и Широкая Балка, всего выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220327/ukraina-1780263115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, зайцево
15:05 27.03.2022 (обновлено: 15:13 27.03.2022)
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за полтора часа обстреляли три населенных пункта в ДНР