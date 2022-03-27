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Украинские войска за 40 минут дважды обстреляли Горловку - РИА Новости, 27.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/obstrel-1780331390.html
Украинские войска за 40 минут дважды обстреляли Горловку
Украинские войска за 40 минут дважды обстреляли Горловку - РИА Новости, 27.03.2022
Украинские войска за 40 минут дважды обстреляли Горловку
Украинские войска за 40 минут два раза обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T14:24
2022-03-27T14:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
горловка
сцкк
украина
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут два раза обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщило в воскресенье представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Шумы - населенный пункт Горловка (поселок Комарова): выпущено десять мин калибром 120 миллиметров; 14.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Шумы - контрольный пункт въезда-выезда Горловка: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220327/donbass-1780317595.html
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в мире, донецкая народная республика, горловка, сцкк, украина, вооруженные силы украины, россия, зайцево, луганская народная республика, вооруженные силы рф, стирол
14:24 27.03.2022 (обновлено: 14:35 27.03.2022)
 
Украинские войска за 40 минут дважды обстреляли Горловку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку, выпустив 15 мин калибром 120 мм

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут два раза обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщило в воскресенье представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Шумы - населенный пункт Горловка (поселок Комарова): выпущено десять мин калибром 120 миллиметров; 14.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Шумы - контрольный пункт въезда-выезда Горловка: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
12:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли населенный пункт Гольмовский
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Как развивалась ситуация в Донбассе
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСЦККУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияЗайцевоЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСтирол
 
 
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