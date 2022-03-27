https://ria.ru/20220327/obstrel-1780321303.html

В ДНР обстрел повредил железнодорожный перегон Горловка — Никитовка

В ДНР обстрел повредил железнодорожный перегон Горловка — Никитовка - РИА Новости, 27.03.2022

В ДНР обстрел повредил железнодорожный перегон Горловка — Никитовка

Железнодорожный перегон Горловка-Никитовка поврежден в результате обстрела украинскими войсками территории Донецкой народной республики, движение перекрыто,... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T12:53

2022-03-27T12:53

2022-03-27T13:14

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Железнодорожный перегон Горловка-Никитовка поврежден в результате обстрела украинскими войсками территории Донецкой народной республики, движение перекрыто, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела вооруженных формирований Украины поврежден железнодорожный перегон Горловка-Никитовка. В настоящее время движение перекрыто", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы начнутся в понедельник.Двадцать первого февраля Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.

https://radiosputnik.ria.ru/20220327/referendum-1780321943.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина