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В ДНР обстрел повредил железнодорожный перегон Горловка — Никитовка - РИА Новости, 27.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/obstrel-1780321303.html
В ДНР обстрел повредил железнодорожный перегон Горловка — Никитовка
В ДНР обстрел повредил железнодорожный перегон Горловка — Никитовка - РИА Новости, 27.03.2022
В ДНР обстрел повредил железнодорожный перегон Горловка — Никитовка
Железнодорожный перегон Горловка-Никитовка поврежден в результате обстрела украинскими войсками территории Донецкой народной республики, движение перекрыто,... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T12:53
2022-03-27T13:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
украина
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Железнодорожный перегон Горловка-Никитовка поврежден в результате обстрела украинскими войсками территории Донецкой народной республики, движение перекрыто, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела вооруженных формирований Украины поврежден железнодорожный перегон Горловка-Никитовка. В настоящее время движение перекрыто", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы начнутся в понедельник.Двадцать первого февраля Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
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в мире, днр, украина
12:53 27.03.2022 (обновлено: 13:14 27.03.2022)
 
В ДНР обстрел повредил железнодорожный перегон Горловка — Никитовка

Железнодорожный перегон Горловка — Никитовка в ДНР был поврежден при обстреле

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный светофор.
Железнодорожный светофор. - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Железнодорожный перегон Горловка-Никитовка поврежден в результате обстрела украинскими войсками территории Донецкой народной республики, движение перекрыто, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела вооруженных формирований Украины поврежден железнодорожный перегон Горловка-Никитовка. В настоящее время движение перекрыто", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы начнутся в понедельник.
Двадцать первого февраля Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Андрей Клишас во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
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