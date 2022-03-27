https://ria.ru/20220327/obstrel-1780321303.html
В ДНР обстрел повредил железнодорожный перегон Горловка — Никитовка
В ДНР обстрел повредил железнодорожный перегон Горловка — Никитовка - РИА Новости, 27.03.2022
В ДНР обстрел повредил железнодорожный перегон Горловка — Никитовка
Железнодорожный перегон Горловка-Никитовка поврежден в результате обстрела украинскими войсками территории Донецкой народной республики, движение перекрыто,... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T12:53
2022-03-27T12:53
2022-03-27T13:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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украина
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Железнодорожный перегон Горловка-Никитовка поврежден в результате обстрела украинскими войсками территории Донецкой народной республики, движение перекрыто, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела вооруженных формирований Украины поврежден железнодорожный перегон Горловка-Никитовка. В настоящее время движение перекрыто", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы начнутся в понедельник.Двадцать первого февраля Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
https://radiosputnik.ria.ru/20220327/referendum-1780321943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, украина
12:53 27.03.2022 (обновлено: 13:14 27.03.2022)
В ДНР обстрел повредил железнодорожный перегон Горловка — Никитовка
Железнодорожный перегон Горловка — Никитовка в ДНР был поврежден при обстреле