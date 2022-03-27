https://ria.ru/20220327/obrazovanie-1780301546.html
Россияне нарастили траты на образование, показало исследование
Россияне нарастили траты на образование, показало исследование - РИА Новости, 27.03.2022
Россияне нарастили траты на образование, показало исследование
Число и сумма операций по картам на оплату образования в РФ с начала этого года прибавили по 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T09:08
2022-03-27T09:08
2022-03-27T09:14
общество
россия
образование
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Число и сумма операций по картам на оплату образования в РФ с начала этого года прибавили по 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Как показала статистика, только с начала 2022 года общее число и сумма операций по картам в сегменте "образование" прибавили по 2% относительно января - начала марта 2021 года. При этом средний чек практически не изменился за обозреваемый период и составил 6 090 рублей", - выяснили аналитики, изучив все операции в сегменте "образование" по картам банка за 2020, 2021 год, а также с начала 2022 года.Согласно данным за 2021 год, эти показатели в целом также выросли относительно 2020 года: количество операций на 13%, сумма - на 16%. Средний чек увеличился на 3% и составил 5 915 рублей.События последних двух лет показали особую востребованность онлайн-школ, рассуждаю аналитики. Как выяснилось, женщины чаще оплачивают обучение как свое, так и членов семьи, но на меньшие средние чеки. Так, общее число подобных операций по картам банка за 2021 год у них оказалось на 89% выше, чем у мужчин. В то же время "мужской" средний чек на образование оказался значительно выше женского - 7 886 рублей против 4 870 рублей.
https://na.ria.ru/20220318/vasileva-1778745623.html
https://sn.ria.ru/20220316/obrazovanie-1778462180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, образование
09:08 27.03.2022 (обновлено: 09:14 27.03.2022)
Россияне нарастили траты на образование, показало исследование
"Русский стандарт": россияне с начала года нарастили траты на образование
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Число и сумма операций по картам на оплату образования в РФ с начала этого года прибавили по 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Как показала статистика, только с начала 2022 года общее число и сумма операций по картам в сегменте "образование"
прибавили по 2% относительно января - начала марта 2021 года. При этом средний чек практически не изменился за обозреваемый период и составил 6 090 рублей", - выяснили аналитики, изучив все операции в сегменте "образование" по картам банка за 2020, 2021 год, а также с начала 2022 года.
Согласно данным за 2021 год, эти показатели в целом также выросли относительно 2020 года: количество операций на 13%, сумма - на 16%. Средний чек увеличился на 3% и составил 5 915 рублей.
События последних двух лет показали особую востребованность онлайн-школ, рассуждаю аналитики. Как выяснилось, женщины чаще оплачивают обучение как свое, так и членов семьи, но на меньшие средние чеки. Так, общее число подобных операций по картам банка за 2021 год у них оказалось на 89% выше, чем у мужчин. В то же время "мужской" средний чек на образование оказался значительно выше женского - 7 886 рублей против 4 870 рублей.