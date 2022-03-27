https://ria.ru/20220327/obrazovanie-1780301546.html

Россияне нарастили траты на образование, показало исследование

Россияне нарастили траты на образование, показало исследование - РИА Новости, 27.03.2022

Россияне нарастили траты на образование, показало исследование

Число и сумма операций по картам на оплату образования в РФ с начала этого года прибавили по 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T09:08

2022-03-27T09:08

2022-03-27T09:14

общество

россия

образование

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Число и сумма операций по картам на оплату образования в РФ с начала этого года прибавили по 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Как показала статистика, только с начала 2022 года общее число и сумма операций по картам в сегменте "образование" прибавили по 2% относительно января - начала марта 2021 года. При этом средний чек практически не изменился за обозреваемый период и составил 6 090 рублей", - выяснили аналитики, изучив все операции в сегменте "образование" по картам банка за 2020, 2021 год, а также с начала 2022 года.Согласно данным за 2021 год, эти показатели в целом также выросли относительно 2020 года: количество операций на 13%, сумма - на 16%. Средний чек увеличился на 3% и составил 5 915 рублей.События последних двух лет показали особую востребованность онлайн-школ, рассуждаю аналитики. Как выяснилось, женщины чаще оплачивают обучение как свое, так и членов семьи, но на меньшие средние чеки. Так, общее число подобных операций по картам банка за 2021 год у них оказалось на 89% выше, чем у мужчин. В то же время "мужской" средний чек на образование оказался значительно выше женского - 7 886 рублей против 4 870 рублей.

https://na.ria.ru/20220318/vasileva-1778745623.html

https://sn.ria.ru/20220316/obrazovanie-1778462180.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, образование