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Регионам выделят средства на закупку реабилитационного оборудования - РИА Новости, 27.03.2022
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Регионам выделят средства на закупку реабилитационного оборудования
Регионам выделят средства на закупку реабилитационного оборудования - РИА Новости, 27.03.2022
Регионам выделят средства на закупку реабилитационного оборудования
Правительство РФ выделит регионам 8,2 миллиарда рублей на оснащение медицинских организаций реабилитационным оборудованием, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T10:30
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правительство рф
михаил мишустин
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Правительство РФ выделит регионам 8,2 миллиарда рублей на оснащение медицинских организаций реабилитационным оборудованием, сообщается на сайте кабмина."В 2022 году на оснащение региональных медицинских организаций современным реабилитационным оборудованием в федеральном бюджете предусмотрено 8,2 миллиарда рублей. Правила предоставления и распределения этих средств утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Дополняется, что всего за 2022–2024 годы предполагается оснастить или переоснастить более 1350 отделений медицинской реабилитации в регионах, а также около 130 дневных стационаров. Финансирование будет направлено на то, чтобы повысить доступность медицинской реабилитации для инвалидов, а также для пациентов после перенесённых заболеваний, операций и травм. Работа ведется в рамках федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация".
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правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество
10:30 27.03.2022
 
Регионам выделят средства на закупку реабилитационного оборудования

Регионам выделят 8,2 миллиарда рублей на закупку реабилитационного оборудования

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты в больнице
Медицинский работник и пациенты в больнице - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медицинский работник и пациенты в больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Правительство РФ выделит регионам 8,2 миллиарда рублей на оснащение медицинских организаций реабилитационным оборудованием, сообщается на сайте кабмина.
"В 2022 году на оснащение региональных медицинских организаций современным реабилитационным оборудованием в федеральном бюджете предусмотрено 8,2 миллиарда рублей. Правила предоставления и распределения этих средств утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Дополняется, что всего за 2022–2024 годы предполагается оснастить или переоснастить более 1350 отделений медицинской реабилитации в регионах, а также около 130 дневных стационаров. Финансирование будет направлено на то, чтобы повысить доступность медицинской реабилитации для инвалидов, а также для пациентов после перенесённых заболеваний, операций и травм. Работа ведется в рамках федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация".
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