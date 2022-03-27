https://ria.ru/20220327/oborudovanie-1780308591.html
Регионам выделят средства на закупку реабилитационного оборудования
Регионам выделят средства на закупку реабилитационного оборудования - РИА Новости, 27.03.2022
Регионам выделят средства на закупку реабилитационного оборудования
Правительство РФ выделит регионам 8,2 миллиарда рублей на оснащение медицинских организаций реабилитационным оборудованием, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T10:30
2022-03-27T10:30
2022-03-27T10:30
правительство рф
михаил мишустин
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Правительство РФ выделит регионам 8,2 миллиарда рублей на оснащение медицинских организаций реабилитационным оборудованием, сообщается на сайте кабмина."В 2022 году на оснащение региональных медицинских организаций современным реабилитационным оборудованием в федеральном бюджете предусмотрено 8,2 миллиарда рублей. Правила предоставления и распределения этих средств утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Дополняется, что всего за 2022–2024 годы предполагается оснастить или переоснастить более 1350 отделений медицинской реабилитации в регионах, а также около 130 дневных стационаров. Финансирование будет направлено на то, чтобы повысить доступность медицинской реабилитации для инвалидов, а также для пациентов после перенесённых заболеваний, операций и травм. Работа ведется в рамках федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация".
https://ria.ru/20220326/lekarstva-1780212092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество
Регионам выделят средства на закупку реабилитационного оборудования
Регионам выделят 8,2 миллиарда рублей на закупку реабилитационного оборудования