https://ria.ru/20220327/oborudovanie-1780308591.html

Регионам выделят средства на закупку реабилитационного оборудования

Регионам выделят средства на закупку реабилитационного оборудования - РИА Новости, 27.03.2022

Регионам выделят средства на закупку реабилитационного оборудования

Правительство РФ выделит регионам 8,2 миллиарда рублей на оснащение медицинских организаций реабилитационным оборудованием, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T10:30

2022-03-27T10:30

2022-03-27T10:30

правительство рф

михаил мишустин

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Правительство РФ выделит регионам 8,2 миллиарда рублей на оснащение медицинских организаций реабилитационным оборудованием, сообщается на сайте кабмина."В 2022 году на оснащение региональных медицинских организаций современным реабилитационным оборудованием в федеральном бюджете предусмотрено 8,2 миллиарда рублей. Правила предоставления и распределения этих средств утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Дополняется, что всего за 2022–2024 годы предполагается оснастить или переоснастить более 1350 отделений медицинской реабилитации в регионах, а также около 130 дневных стационаров. Финансирование будет направлено на то, чтобы повысить доступность медицинской реабилитации для инвалидов, а также для пациентов после перенесённых заболеваний, операций и травм. Работа ведется в рамках федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация".

https://ria.ru/20220326/lekarstva-1780212092.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество