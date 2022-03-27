https://ria.ru/20220327/neft-1780290123.html

FP: Саудовская Аравия хочет поквитаться с Байденом и ставит на Путина

FP: Саудовская Аравия хочет поквитаться с Байденом и ставит на Путина - РИА Новости, 27.03.2022

FP: Саудовская Аравия хочет поквитаться с Байденом и ставит на Путина

Саудовская Аравия хочет поквитаться с президентом США Джо Байденом за его недружественное отношение к стране и делает выбор в пользу российского лидера... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T02:09

2022-03-27T02:09

2022-03-27T02:09

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цены на нефть

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Саудовская Аравия хочет поквитаться с президентом США Джо Байденом за его недружественное отношение к стране и делает выбор в пользу российского лидера Владимира Путина, пишет американский журнал Foreign Policy.Автор статьи Анчал Вохра обратила внимание, что Эр-Рияд не спешит идти навстречу просьбам Вашингтона и Лондона увеличить добычу нефти, ссылаясь на обязательства в рамках ОПЕК+.В частности, как отметила обозреватель, наследный принц недоволен тем, что во время предвыборной кампании Байден назвал Саудовскую Аравию "изгоем", а будучи президентом обнародовал доклад, в котором говорится о причастности Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Помимо этого, саудиты считают, что Белый дом игнорирует их обеспокоенность возможным восстановлением иранской ядерной сделки, а также отказывается принять меры против хуситов за нападения на их суда и города.Обозреватель Вохра заключила, что ради сотрудничества с Саудовской Аравии с целью снижения цен на нефть Западу, вероятно, придется пожертвовать своими ценностями."У саудитов слишком много рычагов воздействия, чтобы быть принятыми во внимание в геополитике и не мириться с постоянной критикой за нарушения прав человека", — уточнила публицист.Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Страны Запада в ответ утвердили серию новых санкций против России, а в Европе стали громче звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.

https://ria.ru/20220324/podderzhka-1779808161.html

https://ria.ru/20220320/neft-1779090945.html

россия

вашингтон (город)

лондон

сша

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