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FP: Саудовская Аравия хочет поквитаться с Байденом и ставит на Путина - РИА Новости, 27.03.2022
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FP: Саудовская Аравия хочет поквитаться с Байденом и ставит на Путина
FP: Саудовская Аравия хочет поквитаться с Байденом и ставит на Путина - РИА Новости, 27.03.2022
FP: Саудовская Аравия хочет поквитаться с Байденом и ставит на Путина
Саудовская Аравия хочет поквитаться с президентом США Джо Байденом за его недружественное отношение к стране и делает выбор в пользу российского лидера... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T02:09
2022-03-27T02:09
в мире
цены на нефть
россия
вашингтон (город)
лондон
опек
сша
владимир путин
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Саудовская Аравия хочет поквитаться с президентом США Джо Байденом за его недружественное отношение к стране и делает выбор в пользу российского лидера Владимира Путина, пишет американский журнал Foreign Policy.Автор статьи Анчал Вохра обратила внимание, что Эр-Рияд не спешит идти навстречу просьбам Вашингтона и Лондона увеличить добычу нефти, ссылаясь на обязательства в рамках ОПЕК+.В частности, как отметила обозреватель, наследный принц недоволен тем, что во время предвыборной кампании Байден назвал Саудовскую Аравию "изгоем", а будучи президентом обнародовал доклад, в котором говорится о причастности Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Помимо этого, саудиты считают, что Белый дом игнорирует их обеспокоенность возможным восстановлением иранской ядерной сделки, а также отказывается принять меры против хуситов за нападения на их суда и города.Обозреватель Вохра заключила, что ради сотрудничества с Саудовской Аравии с целью снижения цен на нефть Западу, вероятно, придется пожертвовать своими ценностями."У саудитов слишком много рычагов воздействия, чтобы быть принятыми во внимание в геополитике и не мириться с постоянной критикой за нарушения прав человека", — уточнила публицист.Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Страны Запада в ответ утвердили серию новых санкций против России, а в Европе стали громче звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
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в мире, цены на нефть, россия, вашингтон (город), лондон, опек, сша, владимир путин, джо байден, мухаммед бен сальман, саудовская аравия
02:09 27.03.2022
 
FP: Саудовская Аравия хочет поквитаться с Байденом и ставит на Путина

FP: Саудовская Аравия хочет поквитаться за оскорбления Байдена и делает ставку на Путина

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Саудовская Аравия хочет поквитаться с президентом США Джо Байденом за его недружественное отношение к стране и делает выбор в пользу российского лидера Владимира Путина, пишет американский журнал Foreign Policy.
Автор статьи Анчал Вохра обратила внимание, что Эр-Рияд не спешит идти навстречу просьбам Вашингтона и Лондона увеличить добычу нефти, ссылаясь на обязательства в рамках ОПЕК+.

"Фактический правитель королевства наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд видит возможность поквитаться с американским президентом Джо Байденом за его, как он считает, необоснованные оскорбления и недружественное отношение", — говорится в статье.

В частности, как отметила обозреватель, наследный принц недоволен тем, что во время предвыборной кампании Байден назвал Саудовскую Аравию "изгоем", а будучи президентом обнародовал доклад, в котором говорится о причастности Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Помимо этого, саудиты считают, что Белый дом игнорирует их обеспокоенность возможным восстановлением иранской ядерной сделки, а также отказывается принять меры против хуситов за нападения на их суда и города.

"Саудовский наследный принц сделал ставку на Путина. Он не только верит, но и также надеется, что республиканцы победят на промежуточных выборах, и Байден превратится в "хромую утку". К 2025 году, как наверняка полагает Мухаммед ибн Сальман, Байден и демократы потеряют власть, а Путин останется президентом России", — заявила в беседе с FP профессор Джорджтаунского университета Трита Парси.

Обозреватель Вохра заключила, что ради сотрудничества с Саудовской Аравии с целью снижения цен на нефть Западу, вероятно, придется пожертвовать своими ценностями.
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"У саудитов слишком много рычагов воздействия, чтобы быть принятыми во внимание в геополитике и не мириться с постоянной критикой за нарушения прав человека", — уточнила публицист.
Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Страны Запада в ответ утвердили серию новых санкций против России, а в Европе стали громче звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
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В миреЦены на нефтьРоссияВашингтон (город)ЛондонОПЕКСШАВладимир ПутинДжо БайденМухаммед бен СальманСаудовская Аравия
 
 
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