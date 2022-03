https://ria.ru/20220327/nauka-1780094130.html

"Ведет к деградации". Ученые рассказали об угрозах российской науке

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Правительство России временно приостановило учет количества научных публикаций в международных базах знаний и участия в зарубежных конференциях. Это не только шаг к отказу от чисто формальной оценки исследовательского труда, но и поворот в сторону развития отечественной научной периодики. Что необходимо сделать в этом направлении, корреспондент РИА Новости узнала у представителей профессионального сообщества.Отбор на качествоСпециальные журналы — важное звено в научной коммуникации. С их помощью ученые обмениваются достижениями, открытиями, идеями, проверяют гипотезы и эксперименты. С распространением интернета периодика ушла в цифру: срок публикации сократился, на сайте статья выходит на несколько месяцев раньше, чем в печати, действуют сайты препринтов с открытым доступом.Еще одна примета эпохи — интернациональность науки, причем знаниями обмениваются преимущественно на английском языке. Чтобы исследование заметили, результаты нужно опубликовать в журнале, гарантированно доступном в ведущих мировых библиотеках и на профильных онлайн-агрегаторах. Это определяет серьезные требования к изданию и его продвижению среди целевой аудитории. Конкуренция на этом рынке чрезвычайно высокая.Как указано на сайте научной электронной библиотеки Elibrary.ru, в России выходит 15 087 научных журналов. Наиболее крупные издатели — Академия наук, институты и вузы. Журналы также выпускают различные исследовательские организации, общества, ассоциации, НКО, есть и коммерческие издательства, например "Медиа Сфера".Однако не все соответствуют стандартам научной периодики. База РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) — крупнейший агрегатор научных публикаций на русском языке, размещенный в Elibrary.ru, — охватывает 5517 наименований. В списке Высшей аттестационной комиссии, визирующей научные степени, — 2651 журнал. В рейтинге RSCI (Russian science citation index), составленном РАН, — 879 изданий."Ведущие ученые, академики, эксперты отобрали и ранжировали самые лучшие научные журналы, удовлетворяющие общепринятым требованиям, как например: регулярность выпуска номеров, независимое рецензирование, бесплатная публикация. Мы считаем, что статьи из рейтинга RSCI нужно оценивать не хуже, чем в зарубежной периодике", — отмечает академик Алексей Хохлов, вице-президент РАН, заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ.Продолжать интеграциюДискуссии о том, как поддерживать российскую научную периодику и сделать ее конкурентоспособной в мире, идут не первый год. Аналитики составляют списки, рейтинги, ученые ведут борьбу с мусорными изданиями, сборниками конференций и нечистыми на руку посредниками, за большие деньги предлагающими услуги по публикации в зарубежных журналах. Неизменно одно: успешный журнал интегрирован в международную схему обмена знаниями. В качестве примера обычно приводят международные базы Web of Science и Scopus."Я давно сотрудничаю с иранцами, есть совместные успешные научные статьи. Иран десятки лет живет под санкциями и следует по пути интеграции в мировую научную систему. Число публикаций в высокорейтинговых журналах там ненамного меньше, чем у нас. Поэтому ничего не надо выдумывать, а надо делать, как делают они", — считает один из самых цитируемых металловедов в Европе Рустам Кайбышев, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета (вуз — участник программы "Приоритет 2030").Он подчеркивает, что никто в зарубежных издательствах не отвергает статьи из-за того, что они иранские. "Я, как рецензент, заворачиваю 90 процентов из Ирана, Турции и других стран из-за низкого качества, но никогда — по национальному признаку", — уточняет профессор. По его мнению, необходимо продолжать интеграцию в мировую науку через профильную периодику."Желание многочисленных российских научных сотрудников вместо повышения качества своих статей обсуждать санкционную политику понятно. Но это ведет к деградации системы научных исследований. С учетом сложившейся политической ситуации переход к публикации в журналах вместо первого квартиля в Web of science в российских журналах третьего и четвертого квартилей, а зачастую вообще не входящих ни в какие базы данных, гарантирует поражение в импортозамещении и стагнацию экономического развития нашей страны", — заключает Рустам Кайбышев.Под крылом РАНВ результате реформы 2013 года из-под управления Академии наук вывели почти все организации, в том числе издательство "Наука". С тех пор, чтобы печатать более 150 академических журналов, нужно объявлять конкурс — согласно 44-ФЗ.В данный момент академические русскоязычные журналы выпускаются двумя коммерческими фирмами: по естественным наукам — ИКЦ "Академкнига", по гуманитарным — ООО "Интеграция: образование и наука" при ГАУГН. Более ста изданий американская компания Pleiades Publishing переводит на английский и распространяет по подписке за рубежом. Схема довольно громоздкая, неудобная, поэтому в РАН предлагают создать собственный издательский дом полного цикла."Все это мы могли бы сделать, сами продвигать и развивать академические журналы без посредников. Финансирование нужно не такое уж большое — порядка 1,5 миллиарда рублей в год. В правительстве идею поддерживают, но с решением тянули. Надеюсь, теперь примут", — говорит академик Хохлов.Сейчас на публикацию одного журнала по госзаданию исполнители получают порядка миллиона рублей в год. Сумма мизерная — сложно поддерживать качество, не говоря уже о развитии. К англоязычному варианту также порой возникают претензии, в частности по качеству перевода."Нужно создавать издательство РАН, тогда государство будет напрямую финансировать, отпадет потребность в конкурсах", — указывает собеседник РИА Новости.Секрет качестваОтдельная проблема — повысить качество российских научных журналов, сделать их привлекательными для ученых с мировым именем.Рустам Кайбышев приводит в пример Reviews on Advanced Materials Science, который создал и возглавлял выдающийся российский материаловед, физик Илья Овидько. Журнал, лидировавший в своей области, после смерти главного редактора продали немецкому издателю. Российского не нашлось."Новые владельцы сменили редколлегию, качество упало. Обсуждение вопроса, что делать с российской научной периодикой, нужно начинать с этой истории", — полагает профессор.Он настаивает на том, что качественное издание по естественным наукам должно быть сразу на английском языке. Перевод не всегда адекватен, поскольку статьи на русском и английском языках различаются структурой, стилем изложения, цитируемой литературой. Чтобы журнал стал успешным, его должен возглавлять выдающийся ученый, способный организатор, авторитет которого позволит собрать международную редколлегию, привлечь качественных авторов, сформировать пул квалифицированных рецензентов.Для научного журнала крайне важна репутация, напоминает Юрий Клочков, и. о. проректора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого."А это складывается из того, насколько интересны и полезны для работы публикуемые статьи. Все упирается в качество контента, зависящего от главного редактора, авторов, рецензентов", — подчеркивает он.Рецензента нужно заинтересовать в сотрудничестве, продолжает ученый. Ему надо не просто прочесть статью, но высказать свое мнение. Отсутствие обратной связи не позволяет автору доработать публикацию. Следует улучшать качество текста, чтобы все было связно, логично."Нужны нормальная аннотация, описание методов, на которых основывается исследование, хороший список литературы", — перечисляет профессор Клочков.Еще одна трудность в том, что сайты научных журналов зачастую плохо сделаны, там сложно ориентироваться, они неинформативны, с устаревшими данными. "Мой основной посыл — движение к читателю", — заключает собеседник.Необходимо повышать уровень рецензирования, взаимодействия с авторами, скорость публикации, добавляет академик Хохлов. И ссылается на швейцарское издательство MDPI, управляемое китайским бизнесом. За несколько лет там настолько повысили уровень сервиса, что стали весьма привлекательными для авторов со всего мира. "Две недели — и статья на сайте", — говорит ученый.В то же время нужна протекционистская политика в отношении отечественных изданий. Например, при оценке научного труда добавлять столько же баллов за публикацию в них, как и в зарубежных журналах."Их и цитировать тогда будут чаще, и журнал поднимется в рейтинге. Эта сфера очень консервативная, годы требуются, чтобы повысить качество. Но потихоньку оно будет расти", — уверен академик.Платить или не платитьВажная мировая тенденция — публикация научных статей в открытом доступе, бесплатно. Издания в таком случае финансируют специальные организации или на основе межправительственных соглашений.Уже сейчас все русскоязычные версии академических журналов выкладывают в Сеть, в первый год — только в режиме чтения. В базе Elibrary.ru в открытом доступе 6767 изданий, в онлайн- библиотеке "КиберЛенинка" — 3220.Задачу распространения научной периодики нужно передать бизнесу, считает основатель "КиберЛенинки" Дмитрий Семячкин."У издательств нет инструментов и ресурсов, они не смогут даже сайт нормальный сделать", — рассуждает эксперт. Он полагает, что нужно партнерство инвесторов, вузов и научных организаций. Несколько лет назад создатели "КиберЛенинки" задумали проект "Открытая наука" для продвижения научных знаний в открытом доступе, теперь появился шанс для развития в этом направлении.Платная подписка пока преобладает в мире. Российские академические журналы поступают во все крупнейшие научные библиотеки мира в пакете, формируемом международным издательством Springer-Nature.Примерно треть публикаций отечественных ученых в 2021-м пришлась на подписные издания, еще треть — на журналы открытого доступа. Из-за политической ситуации, пишет в соцсетях академик Хохлов, число статей из России может сократиться, в том числе из-за невозможности оплатить публикации. Поэтому важно наращивать издательские мощности внутри страны, поддерживать лучшие научные журналы и распространять их в режиме открытого доступа.

