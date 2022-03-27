https://ria.ru/20220327/nato-1780339073.html
НАТО рассматривает меры поддержки стран, которым может "угрожать" Россия
НАТО рассматривает меры поддержки стран, которым может "угрожать" Россия - РИА Новости, 27.03.2022
НАТО рассматривает меры поддержки стран, которым может "угрожать" Россия
НАТО рассматривает дополнительные меры поддержки стран, которым может "угрожать" Россия, заявил в воскресенье во время международного форума Doha forum... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T15:31
2022-03-27T15:31
2022-03-27T15:31
в мире
грузия
нато
россия
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ДОХА, 27 мар - РИА Новости. НАТО рассматривает дополнительные меры поддержки стран, которым может "угрожать" Россия, заявил в воскресенье во время международного форума Doha forum замгенсекретаря альянса по вопросам оборонной политики и планирования Патрик Тернер."Мы уже предприняли меры для поддержки таких стран, как Грузия, Босния-Герцеговина, но хотим рассмотреть, что еще мы можем сделать для поддержки стран, которые могут столкнуться с угрозой от России", - сказал Тернер.
https://ria.ru/20220327/samolety-1780289479.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, нато, россия
НАТО рассматривает меры поддержки стран, которым может "угрожать" Россия
НАТО рассматривает меры поддержки стран, которым может "угрожать" соседство с Россией