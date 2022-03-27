https://ria.ru/20220327/nato-1780339073.html

НАТО рассматривает меры поддержки стран, которым может "угрожать" Россия

НАТО рассматривает меры поддержки стран, которым может "угрожать" Россия - РИА Новости, 27.03.2022

НАТО рассматривает меры поддержки стран, которым может "угрожать" Россия

НАТО рассматривает дополнительные меры поддержки стран, которым может "угрожать" Россия, заявил в воскресенье во время международного форума Doha forum... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T15:31

2022-03-27T15:31

2022-03-27T15:31

в мире

грузия

нато

россия

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ДОХА, 27 мар - РИА Новости. НАТО рассматривает дополнительные меры поддержки стран, которым может "угрожать" Россия, заявил в воскресенье во время международного форума Doha forum замгенсекретаря альянса по вопросам оборонной политики и планирования Патрик Тернер."Мы уже предприняли меры для поддержки таких стран, как Грузия, Босния-Герцеговина, но хотим рассмотреть, что еще мы можем сделать для поддержки стран, которые могут столкнуться с угрозой от России", - сказал Тернер.

https://ria.ru/20220327/samolety-1780289479.html

грузия

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грузия, нато, россия