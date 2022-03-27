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НАТО рассматривает меры поддержки стран, которым может "угрожать" Россия - РИА Новости, 27.03.2022
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НАТО рассматривает меры поддержки стран, которым может "угрожать" Россия
НАТО рассматривает меры поддержки стран, которым может "угрожать" Россия - РИА Новости, 27.03.2022
НАТО рассматривает меры поддержки стран, которым может "угрожать" Россия
НАТО рассматривает дополнительные меры поддержки стран, которым может "угрожать" Россия, заявил в воскресенье во время международного форума Doha forum... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T15:31
2022-03-27T15:31
в мире
грузия
нато
россия
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ДОХА, 27 мар - РИА Новости. НАТО рассматривает дополнительные меры поддержки стран, которым может "угрожать" Россия, заявил в воскресенье во время международного форума Doha forum замгенсекретаря альянса по вопросам оборонной политики и планирования Патрик Тернер."Мы уже предприняли меры для поддержки таких стран, как Грузия, Босния-Герцеговина, но хотим рассмотреть, что еще мы можем сделать для поддержки стран, которые могут столкнуться с угрозой от России", - сказал Тернер.
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в мире, грузия, нато, россия
15:31 27.03.2022
 
НАТО рассматривает меры поддержки стран, которым может "угрожать" Россия

НАТО рассматривает меры поддержки стран, которым может "угрожать" соседство с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 27 мар - РИА Новости. НАТО рассматривает дополнительные меры поддержки стран, которым может "угрожать" Россия, заявил в воскресенье во время международного форума Doha forum замгенсекретаря альянса по вопросам оборонной политики и планирования Патрик Тернер.
"Мы уже предприняли меры для поддержки таких стран, как Грузия, Босния-Герцеговина, но хотим рассмотреть, что еще мы можем сделать для поддержки стран, которые могут столкнуться с угрозой от России", - сказал Тернер.
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