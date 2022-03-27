https://ria.ru/20220327/nalog-1780308338.html
Байден хочет ввести "налог для миллиардеров", сообщили СМИ
Байден хочет ввести "налог для миллиардеров", сообщили СМИ - РИА Новости, 27.03.2022
Байден хочет ввести "налог для миллиардеров", сообщили СМИ
Президент США Джо Байден, как ожидается, предложит ввести минимальный подоходный налог в размере 20% для американских домохозяйств, стоимостью более 100... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T10:27
2022-03-27T10:27
2022-03-27T10:27
в мире
джо байден
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1780308338.jpg?1648366048
ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден, как ожидается, предложит ввести минимальный подоходный налог в размере 20% для американских домохозяйств, стоимостью более 100 миллионов долларов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.При этом, отмечает телеканал, более половины поступлений придется на домохозяйства стоимостью более одного миллиарда, в следующие десять лет новый налог может принести 360 миллиардов долларов. "Благодаря этому минимальному налогу богатейшие американцы не будут платить по налоговой ставке ниже, чем у учителей и пожарных", - говорится в документу.Ожидается, что соответствующее предложение будет официально обнародовано в понедельник.
https://ria.ru/20220323/avtomobili-1779727560.html
РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден
Байден хочет ввести "налог для миллиардеров", сообщили СМИ
CNBC: президент Байден хочет ввести для домохозяйств США "налог для миллиардеров"