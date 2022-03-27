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Байден хочет ввести "налог для миллиардеров", сообщили СМИ - РИА Новости, 27.03.2022
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Байден хочет ввести "налог для миллиардеров", сообщили СМИ
Байден хочет ввести "налог для миллиардеров", сообщили СМИ - РИА Новости, 27.03.2022
Байден хочет ввести "налог для миллиардеров", сообщили СМИ
Президент США Джо Байден, как ожидается, предложит ввести минимальный подоходный налог в размере 20% для американских домохозяйств, стоимостью более 100... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T10:27
2022-03-27T10:27
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден, как ожидается, предложит ввести минимальный подоходный налог в размере 20% для американских домохозяйств, стоимостью более 100 миллионов долларов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.При этом, отмечает телеканал, более половины поступлений придется на домохозяйства стоимостью более одного миллиарда, в следующие десять лет новый налог может принести 360 миллиардов долларов. "Благодаря этому минимальному налогу богатейшие американцы не будут платить по налоговой ставке ниже, чем у учителей и пожарных", - говорится в документу.Ожидается, что соответствующее предложение будет официально обнародовано в понедельник.
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в мире, джо байден
10:27 27.03.2022
 
Байден хочет ввести "налог для миллиардеров", сообщили СМИ

CNBC: президент Байден хочет ввести для домохозяйств США "налог для миллиардеров"

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден, как ожидается, предложит ввести минимальный подоходный налог в размере 20% для американских домохозяйств, стоимостью более 100 миллионов долларов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
При этом, отмечает телеканал, более половины поступлений придется на домохозяйства стоимостью более одного миллиарда, в следующие десять лет новый налог может принести 360 миллиардов долларов. "Благодаря этому минимальному налогу богатейшие американцы не будут платить по налоговой ставке ниже, чем у учителей и пожарных", - говорится в документу.
Ожидается, что соответствующее предложение будет официально обнародовано в понедельник.
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В миреДжо Байден
 
 
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