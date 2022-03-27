https://ria.ru/20220327/nalog-1780308338.html

Байден хочет ввести "налог для миллиардеров", сообщили СМИ

Байден хочет ввести "налог для миллиардеров", сообщили СМИ - РИА Новости, 27.03.2022

Байден хочет ввести "налог для миллиардеров", сообщили СМИ

Президент США Джо Байден, как ожидается, предложит ввести минимальный подоходный налог в размере 20% для американских домохозяйств, стоимостью более 100... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T10:27

2022-03-27T10:27

2022-03-27T10:27

в мире

джо байден

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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден, как ожидается, предложит ввести минимальный подоходный налог в размере 20% для американских домохозяйств, стоимостью более 100 миллионов долларов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.При этом, отмечает телеканал, более половины поступлений придется на домохозяйства стоимостью более одного миллиарда, в следующие десять лет новый налог может принести 360 миллиардов долларов. "Благодаря этому минимальному налогу богатейшие американцы не будут платить по налоговой ставке ниже, чем у учителей и пожарных", - говорится в документу.Ожидается, что соответствующее предложение будет официально обнародовано в понедельник.

https://ria.ru/20220323/avtomobili-1779727560.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джо байден