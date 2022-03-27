https://ria.ru/20220327/moskva-1780314037.html

В Москве рассказали о производстве конвейеров из российских материалов

В Москве рассказали о производстве конвейеров из российских материалов - РИА Новости, 27.03.2022

В Москве рассказали о производстве конвейеров из российских материалов

Московский завод производит конвейеры и транспортеры полностью из российских материалов, это оборудование работает на 500 предприятиях страны, сообщается на... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T11:30

2022-03-27T11:30

2022-03-27T11:30

экономика

технологии

москва

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Московский завод производит конвейеры и транспортеры полностью из российских материалов, это оборудование работает на 500 предприятиях страны, сообщается на сайте мэра столицы."Московские предприятия способны обеспечивать столицу и регионы продовольствием, лекарственными средствами, а также оборудованием для разных отраслей промышленности. Так, в столице выпускают конвейеры полностью из отечественных материалов. Оборудование, произведенное московской компанией, установлено примерно на 500 российских предприятиях", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислава Овчинского.Для изготовления деталей конвейеров на заводе в основном применяются металлические изделия, которые производятся из российского листового металла, остальные комплектующие и сырье также получают от отечественных поставщиков. Кроме того, производство планируется расширить, чтобы на заводе можно было выпускать практически любые детали металлические, пластиковые, резиновые и литьевые для станков и автомобилей."В период пандемии, когда были задержки с поставками импортных пластиковых изделий, необходимых для конвейеров, мы приобрели четырехосевой фрезерный станок, способный обрабатывать различный материал, в том числе сталь и алюминий, из которого изготавливается пресс-форма для литья пластика, и увеличили штат инженеров-конструкторов для разработки этих пресс-форм. Таким образом мы совсем перестали закупать импортные пластиковые детали", - добавляется в сообщении со ссылкой на генерального директора компании "Траяна" Екатерину Прахову.

https://ria.ru/20220325/upravlentsy-1779913293.html

https://realty.ria.ru/20220325/moskva-1779989030.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, москва