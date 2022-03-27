https://ria.ru/20220327/moskva-1780313394.html

В Москве из-за сильного ветра повреждены автомобили

В Москве из-за сильного ветра повреждены автомобили - РИА Новости, 27.03.2022

В Москве из-за сильного ветра повреждены автомобили

За прошедшие сутки в Москве сильным ветром повалено 49 деревьев, есть поврежденные автомобили, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T11:22

2022-03-27T11:22

2022-03-27T11:26

происшествия

городское хозяйство москвы

москва

погода

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. За прошедшие сутки в Москве сильным ветром повалено 49 деревьев, есть поврежденные автомобили, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В столице сохраняются неблагоприятные погодные условия. Сегодня порывы ветра могут достигать 25 м/с. В отдельных районах города снег, метель. За прошедшие сутки сильным ветром повалено 49 деревьев, есть поврежденные автомобили. Все деревья распилены и оперативно вывезены", - говорится в сообщении.Отмечается, что городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Непрерывно мониторится состояние улично-дорожной сети. Проводятся регламентные работы в соответствии с погодными условиями."Просим по возможности воздержаться от пребывания на улице в непогоду. На улице быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Управляя автотранспортом, соблюдать скоростной режим и дистанцию",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220327/pogoda-1780294428.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, городское хозяйство москвы, москва, погода