https://ria.ru/20220327/moskva-1780313394.html
В Москве из-за сильного ветра повреждены автомобили
В Москве из-за сильного ветра повреждены автомобили - РИА Новости, 27.03.2022
В Москве из-за сильного ветра повреждены автомобили
За прошедшие сутки в Москве сильным ветром повалено 49 деревьев, есть поврежденные автомобили, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T11:22
2022-03-27T11:22
2022-03-27T11:26
происшествия
городское хозяйство москвы
москва
погода
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. За прошедшие сутки в Москве сильным ветром повалено 49 деревьев, есть поврежденные автомобили, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В столице сохраняются неблагоприятные погодные условия. Сегодня порывы ветра могут достигать 25 м/с. В отдельных районах города снег, метель. За прошедшие сутки сильным ветром повалено 49 деревьев, есть поврежденные автомобили. Все деревья распилены и оперативно вывезены", - говорится в сообщении.Отмечается, что городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Непрерывно мониторится состояние улично-дорожной сети. Проводятся регламентные работы в соответствии с погодными условиями."Просим по возможности воздержаться от пребывания на улице в непогоду. На улице быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Управляя автотранспортом, соблюдать скоростной режим и дистанцию",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220327/pogoda-1780294428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, городское хозяйство москвы, москва, погода
11:22 27.03.2022 (обновлено: 11:26 27.03.2022)
В Москве из-за сильного ветра повреждены автомобили
В Москве сильный ветер повалил 49 деревьев, повредил автомобили
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
За прошедшие сутки в Москве сильным ветром повалено 49 деревьев, есть поврежденные автомобили, сообщается в Telegram-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"В столице сохраняются неблагоприятные погодные условия. Сегодня порывы ветра могут достигать 25 м/с. В отдельных районах города снег, метель. За прошедшие сутки сильным ветром повалено 49 деревьев, есть поврежденные автомобили. Все деревья распилены и оперативно вывезены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Непрерывно мониторится состояние улично-дорожной сети. Проводятся регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
"Просим по возможности воздержаться от пребывания на улице в непогоду. На улице быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Управляя автотранспортом, соблюдать скоростной режим и дистанцию",- говорится в сообщении.