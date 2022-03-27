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В Минобороны Турции рассказали о ситуации в Черном море - РИА Новости, 27.03.2022
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В Минобороны Турции рассказали о ситуации в Черном море
В Минобороны Турции рассказали о ситуации в Черном море - РИА Новости, 27.03.2022
В Минобороны Турции рассказали о ситуации в Черном море
Чрезвычайной ситуации в Черном море нет, дежурят минно-поисковые суда, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T10:35
2022-03-27T10:44
в мире
турция
минобороны турции
вмс турции
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АНКАРА, 27 мар - РИА Новости. Чрезвычайной ситуации в Черном море нет, дежурят минно-поисковые суда, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.Ранее турецкая газета Star написала, что движение похожего на мину объекта наблюдается у входа в пролив Босфор. Позже Минобороны Турции подтвердило, что найденный предмет – мина, и сообщило о переговорах с Москвой и Киевом по этому вопросу. Пролив был закрыт для движения судов, позже движение судов возобновилось."В Черном море нет чрезвычайной ситуации. Наши суда для поиска мин дежурят", - сказал Акар журналистам.ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщила ранее газета Hürriyet. В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.
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в мире, турция, минобороны турции, вмс турции
10:35 27.03.2022 (обновлено: 10:44 27.03.2022)
 
В Минобороны Турции рассказали о ситуации в Черном море

Минобороны Турции: чрезвычайной ситуации в Черном море нет, дежурят минно-поисковые суда

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид на Стамбул через пролив Босфор
Вид на Стамбул через пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Вид на Стамбул через пролив Босфор
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АНКАРА, 27 мар - РИА Новости. Чрезвычайной ситуации в Черном море нет, дежурят минно-поисковые суда, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Ранее турецкая газета Star написала, что движение похожего на мину объекта наблюдается у входа в пролив Босфор. Позже Минобороны Турции подтвердило, что найденный предмет – мина, и сообщило о переговорах с Москвой и Киевом по этому вопросу. Пролив был закрыт для движения судов, позже движение судов возобновилось.
Черном море нет чрезвычайной ситуации. Наши суда для поиска мин дежурят", - сказал Акар журналистам.
ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщила ранее газета Hürriyet. В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.
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