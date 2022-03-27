https://ria.ru/20220327/more-1780308950.html

В Минобороны Турции рассказали о ситуации в Черном море

В Минобороны Турции рассказали о ситуации в Черном море - РИА Новости, 27.03.2022

В Минобороны Турции рассказали о ситуации в Черном море

Чрезвычайной ситуации в Черном море нет, дежурят минно-поисковые суда, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T10:35

2022-03-27T10:35

2022-03-27T10:44

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АНКАРА, 27 мар - РИА Новости. Чрезвычайной ситуации в Черном море нет, дежурят минно-поисковые суда, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.Ранее турецкая газета Star написала, что движение похожего на мину объекта наблюдается у входа в пролив Босфор. Позже Минобороны Турции подтвердило, что найденный предмет – мина, и сообщило о переговорах с Москвой и Киевом по этому вопросу. Пролив был закрыт для движения судов, позже движение судов возобновилось."В Черном море нет чрезвычайной ситуации. Наши суда для поиска мин дежурят", - сказал Акар журналистам.ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщила ранее газета Hürriyet. В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.

https://ria.ru/20220326/miny-1780278706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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