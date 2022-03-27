https://ria.ru/20220327/moldaviya-1780327688.html

В Молдавию въехали более 381 тысячи украинцев с начала спецоперации

В Молдавию въехали более 381 тысячи украинцев с начала спецоперации - РИА Новости, 27.03.2022

В Молдавию въехали более 381 тысячи украинцев с начала спецоперации

Более 381 тысячи человек въехали в Молдавию с Украины с 24 февраля, из них почти 347 тысяч являются украинскими гражданами, сообщила пресс-служба МВД... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T13:35

2022-03-27T13:35

2022-03-27T13:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Более 381 тысячи человек въехали в Молдавию с Украины с 24 февраля, из них почти 347 тысяч являются украинскими гражданами, сообщила пресс-служба МВД республики."В период с 24 февраля в Молдавию въехали 346 735 граждан Украины, а также 34 713 иностранцев. В целом на территории Молдавии находятся 99 071 иностранец, из них около 49 тысяч - несовершеннолетние, 5 704 человека запросили предоставления убежища", - говорится в сообщении в Telegram-канале молдавского МВД.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/medpomosch-1779719776.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, украина