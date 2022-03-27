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МККК обсудит возможность открытия офиса в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 27.03.2022
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МККК обсудит возможность открытия офиса в Ростове-на-Дону
МККК обсудит возможность открытия офиса в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 27.03.2022
МККК обсудит возможность открытия офиса в Ростове-на-Дону
Международный Комитет Красного Креста (МККК) обсуждает возможность открытия дополнительного офиса в Ростове-на-Дону в качестве ответа на растущие нужды из-за... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T16:17
2022-03-27T16:17
в мире
владимир путин
петер маурер
ростов
румыния
россия
вооруженные силы рф
международный комитет красного креста (мккк)
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ЖЕНЕВА, 27 мар – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) обсуждает возможность открытия дополнительного офиса в Ростове-на-Дону в качестве ответа на растущие нужды из-за кризиса на Украине, говорится в заявлении МККК, распространенном в Женеве."Мы усилили наши ответные меры, направив дополнительные группы на Украину, а также в соседние страны, включая Венгрию, Молдову, Польшу, Румынию и Россию, для поддержки наших операций и эффективного реагирования на гуманитарные потребности там, где они возникают. В рамках этого регионального расширения мы также обсуждаем вопрос об открытии офиса в Ростове, на юге России, где в настоящее время у нас нет офиса", - указывается в заявлении.В МККК напомнили, что за последние 10 дней в рамках дипломатических усилий президент Международного Красного Креста Петер Маурер посетил Украину и Россию для обсуждения важнейших гуманитарных вопросов. В МККК также "намерены значительно увеличить масштабы нашего реагирования на разрушительный гуманитарный кризис, разворачивающийся в регионе"."Построение и поддержание диалога со сторонами конфликта необходимо для того, чтобы получить доступ ко всем пострадавшим людям, заручившись необходимыми гарантиями безопасности, чтобы наши команды могли доставлять жизненно важную помощь. Этот диалог также служит напоминанием сторонам об их обязательствах по международному гуманитарному праву, включая гуманитарные визиты МККК к военнопленным и другим лицам, находящимся под защитой Женевских конвенций, где бы они ни находились", - отметили в комитете.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220327/ukraina-1780310430.html
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779859575.html
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в мире, владимир путин, петер маурер, ростов, румыния, россия, вооруженные силы рф, международный комитет красного креста (мккк)
16:17 27.03.2022
 
МККК обсудит возможность открытия офиса в Ростове-на-Дону

МККК обсудит возможность открытия дополнительного офиса в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Красного Креста
Автомобиль Красного Креста - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЖЕНЕВА, 27 мар – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) обсуждает возможность открытия дополнительного офиса в Ростове-на-Дону в качестве ответа на растущие нужды из-за кризиса на Украине, говорится в заявлении МККК, распространенном в Женеве.
"Мы усилили наши ответные меры, направив дополнительные группы на Украину, а также в соседние страны, включая Венгрию, Молдову, Польшу, Румынию и Россию, для поддержки наших операций и эффективного реагирования на гуманитарные потребности там, где они возникают. В рамках этого регионального расширения мы также обсуждаем вопрос об открытии офиса в Ростове, на юге России, где в настоящее время у нас нет офиса", - указывается в заявлении.
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
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В Киеве призвали МККК отказаться от идеи открытия офиса в Ростове-на-Дону
В МККК напомнили, что за последние 10 дней в рамках дипломатических усилий президент Международного Красного Креста Петер Маурер посетил Украину и Россию для обсуждения важнейших гуманитарных вопросов. В МККК также "намерены значительно увеличить масштабы нашего реагирования на разрушительный гуманитарный кризис, разворачивающийся в регионе".
"Построение и поддержание диалога со сторонами конфликта необходимо для того, чтобы получить доступ ко всем пострадавшим людям, заручившись необходимыми гарантиями безопасности, чтобы наши команды могли доставлять жизненно важную помощь. Этот диалог также служит напоминанием сторонам об их обязательствах по международному гуманитарному праву, включая гуманитарные визиты МККК к военнопленным и другим лицам, находящимся под защитой Женевских конвенций, где бы они ни находились", - отметили в комитете.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Международного комитета красного креста Петер Маурер во время совместной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 14:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В миреВладимир ПутинПетер МаурерРостовРумынияРоссияВооруженные силы РФМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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