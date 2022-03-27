https://ria.ru/20220327/mitingi-1780339290.html

В Грузии проходят митинги против повышения цен на бензин

В Грузии проходят митинги против повышения цен на бензин - РИА Новости, 27.03.2022

В Грузии проходят митинги против повышения цен на бензин

Тысячи человек проводят митинги в Тбилиси и Кутаиси с требованием снижения цен на топливо, передает телекомпания "Мтавари архи". РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T15:33

2022-03-27T15:33

2022-03-27T15:33

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ТБИЛИСИ, 27 мар - РИА Новости. Тысячи человек проводят митинги в Тбилиси и Кутаиси с требованием снижения цен на топливо, передает телекомпания "Мтавари архи".Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки зафиксированы в феврале-марте текущего. В частности, бензин 92 за месяц вырос почти на 12%, его стоимость за литр достигает более 1,7 доллара, а стоимость литра бензина 95 достигла исторического минимума - почти 4 лари (1,25 доллара). Основным фактором роста цен называется обстановка на международном рынке и обменный курс.Участники митинга считают, что, снизив налог на акциз, можно снизить цены на топливо. Они желают провести встречу с представителями руководства и предоставить им свой план.Акция в Тбилиси началась шествием по проспекту Руставели и остановилась на площади перед парламентом. Аналогичный митинг проходит в центре Кутаиси.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, грузия, тбилиси