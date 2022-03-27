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В Грузии проходят митинги против повышения цен на бензин - РИА Новости, 27.03.2022
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В Грузии проходят митинги против повышения цен на бензин
В Грузии проходят митинги против повышения цен на бензин - РИА Новости, 27.03.2022
В Грузии проходят митинги против повышения цен на бензин
Тысячи человек проводят митинги в Тбилиси и Кутаиси с требованием снижения цен на топливо, передает телекомпания "Мтавари архи". РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T15:33
2022-03-27T15:33
в мире
грузия
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 27 мар - РИА Новости. Тысячи человек проводят митинги в Тбилиси и Кутаиси с требованием снижения цен на топливо, передает телекомпания "Мтавари архи".Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки зафиксированы в феврале-марте текущего. В частности, бензин 92 за месяц вырос почти на 12%, его стоимость за литр достигает более 1,7 доллара, а стоимость литра бензина 95 достигла исторического минимума - почти 4 лари (1,25 доллара). Основным фактором роста цен называется обстановка на международном рынке и обменный курс.Участники митинга считают, что, снизив налог на акциз, можно снизить цены на топливо. Они желают провести встречу с представителями руководства и предоставить им свой план.Акция в Тбилиси началась шествием по проспекту Руставели и остановилась на площади перед парламентом. Аналогичный митинг проходит в центре Кутаиси.
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в мире, грузия, тбилиси
15:33 27.03.2022
 
В Грузии проходят митинги против повышения цен на бензин

В Тбилиси и Кутаиси проходят митинги против повышения цен на бензин

© Sputnik / Перейти в фотобанкАкция протеста в Тбилиси
Акция протеста в Тбилиси
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Акция протеста в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 27 мар - РИА Новости. Тысячи человек проводят митинги в Тбилиси и Кутаиси с требованием снижения цен на топливо, передает телекомпания "Мтавари архи".
Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки зафиксированы в феврале-марте текущего. В частности, бензин 92 за месяц вырос почти на 12%, его стоимость за литр достигает более 1,7 доллара, а стоимость литра бензина 95 достигла исторического минимума - почти 4 лари (1,25 доллара). Основным фактором роста цен называется обстановка на международном рынке и обменный курс.
Участники митинга считают, что, снизив налог на акциз, можно снизить цены на топливо. Они желают провести встречу с представителями руководства и предоставить им свой план.
Акция в Тбилиси началась шествием по проспекту Руставели и остановилась на площади перед парламентом. Аналогичный митинг проходит в центре Кутаиси.
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