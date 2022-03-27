Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало видео уничтожения складов ВСУ штурмовиками Су-25 - РИА Новости, 27.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/minoborony-1780300022.html
Минобороны показало видео уничтожения складов ВСУ штурмовиками Су-25
Минобороны показало видео уничтожения складов ВСУ штурмовиками Су-25 - РИА Новости, 27.03.2022
Минобороны показало видео уничтожения складов ВСУ штурмовиками Су-25
Минобороны РФ в воскресенье опубликовало видео, показывающее ночное уничтожение российскими штурмовиками Су-25 военных складов Украины. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T08:51
2022-03-27T14:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-25
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1b/1780304851_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e43cb897a0d86d0c139fbbd817bb6d74.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Минобороны РФ в воскресенье опубликовало видео, показывающее ночное уничтожение российскими штурмовиками Су-25 военных складов Украины.На видео демонстрируется ночной взлёт штурмовика Су-25 с полосы. Затем показана запись с прицела самолёта - он поражает цель неуправляемыми реактивными снарядами.На следующих кадрах представлен объективный контроль поражения - БПЛА снимает попадание по объекту, кроме того, в стоп-кадре с его камеры виден пикирующий на цель российский Су-25."Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили склады с боеприпасами и вооружением ВСУ. Поражение наземных целей выполнялось авиационным ракетным вооружением. Полеты на боевое применение выполнялись в ночных условиях", - рассказали в Минобороны.
https://radiosputnik.ria.ru/20220327/sklady-1780308421.html
https://ria.ru/20220327/aeroport-1780297738.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Штурмовики Су-25 уничтожили склады с вооружением ВСУ. Кадры Минобороны РФ
Минобороны РФ в воскресенье опубликовало видео, показывающее ночное уничтожение российскими штурмовиками Су-25 военных складов Украины. На видео демонстрируется ночной взлёт штурмовика Су-25 с полосы. Затем показана запись с прицела самолёта - он поражает цель неуправляемыми реактивными снарядами.
2022-03-27T08:51
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1b/1780304851_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_890b96a4c960321ad1c2f0a563b4c249.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-25
08:51 27.03.2022 (обновлено: 14:32 27.03.2022)
 
Минобороны показало видео уничтожения складов ВСУ штурмовиками Су-25

Минобороны показало видео уничтожения складов с боеприпасами ВСУ штурмовиками Су-25

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Минобороны РФ в воскресенье опубликовало видео, показывающее ночное уничтожение российскими штурмовиками Су-25 военных складов Украины.
На видео демонстрируется ночной взлёт штурмовика Су-25 с полосы. Затем показана запись с прицела самолёта - он поражает цель неуправляемыми реактивными снарядами.
Ящики с боеприпасами на ракетно-артиллерийском складе ВСУ, взятом под контроль российскими военными в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
10:09В мире
Российская армия уничтожила склад ракет для С-300 и "Буков" под Киевом
На следующих кадрах представлен объективный контроль поражения - БПЛА снимает попадание по объекту, кроме того, в стоп-кадре с его камеры виден пикирующий на цель российский Су-25.
"Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили склады с боеприпасами и вооружением ВСУ. Поражение наземных целей выполнялось авиационным ракетным вооружением. Полеты на боевое применение выполнялись в ночных условиях", - рассказали в Минобороны.
Кадры освобожденного аэропорта от ВСУ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
08:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Появились первые кадры освобожденного аэропорта Мариуполя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-25
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала