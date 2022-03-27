https://ria.ru/20220327/minoborony-1780300022.html

Минобороны показало видео уничтожения складов ВСУ штурмовиками Су-25

Минобороны показало видео уничтожения складов ВСУ штурмовиками Су-25 - РИА Новости, 27.03.2022

Минобороны показало видео уничтожения складов ВСУ штурмовиками Су-25

Минобороны РФ в воскресенье опубликовало видео, показывающее ночное уничтожение российскими штурмовиками Су-25 военных складов Украины. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T08:51

2022-03-27T08:51

2022-03-27T14:32

обострение ситуации в днр и лнр

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воздушно-космические силы россии

су-25

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Минобороны РФ в воскресенье опубликовало видео, показывающее ночное уничтожение российскими штурмовиками Су-25 военных складов Украины.На видео демонстрируется ночной взлёт штурмовика Су-25 с полосы. Затем показана запись с прицела самолёта - он поражает цель неуправляемыми реактивными снарядами.На следующих кадрах представлен объективный контроль поражения - БПЛА снимает попадание по объекту, кроме того, в стоп-кадре с его камеры виден пикирующий на цель российский Су-25."Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили склады с боеприпасами и вооружением ВСУ. Поражение наземных целей выполнялось авиационным ракетным вооружением. Полеты на боевое применение выполнялись в ночных условиях", - рассказали в Минобороны.

https://radiosputnik.ria.ru/20220327/sklady-1780308421.html

https://ria.ru/20220327/aeroport-1780297738.html

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Штурмовики Су-25 уничтожили склады с вооружением ВСУ. Кадры Минобороны РФ Минобороны РФ в воскресенье опубликовало видео, показывающее ночное уничтожение российскими штурмовиками Су-25 военных складов Украины. На видео демонстрируется ночной взлёт штурмовика Су-25 с полосы. Затем показана запись с прицела самолёта - он поражает цель неуправляемыми реактивными снарядами. 2022-03-27T08:51 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-25