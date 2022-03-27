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Украинские националисты установили морскую мину на дороге в Мариуполе - РИА Новости, 27.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/mina-1780354382.html
Украинские националисты установили морскую мину на дороге в Мариуполе
Украинские националисты установили морскую мину на дороге в Мариуполе - РИА Новости, 27.03.2022
Украинские националисты установили морскую мину на дороге в Мариуполе
Украинские националисты установили морскую мину на одной из центральных дорог Мариуполя, между двумя жилыми домами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T18:39
2022-03-27T18:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
мариуполь
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МАРИУПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Украинские националисты установили морскую мину на одной из центральных дорог Мариуполя, между двумя жилыми домами, передает корреспондент РИА Новости.Морская мина была установлена на одной из центральных дорог Мариуполя между двумя многоквартирными домами. По словам военных, это было сделано для того, чтобы остановить продвижение военной техники, а вес взрывчатого вещества в мине может составлять более 100 килограммов.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается нацистский полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220327/snayper-1780314407.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, мариуполь
18:39 27.03.2022 (обновлено: 18:51 27.03.2022)
 
Украинские националисты установили морскую мину на дороге в Мариуполе

Украинские националисты установили морскую мину на одной из центральных дорог в Мариуполе

© AP Photo / Sergei GritsБаза украинской ПВО в Мариуполе
База украинской ПВО в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© AP Photo / Sergei Grits
База украинской ПВО в Мариуполе. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Украинские националисты установили морскую мину на одной из центральных дорог Мариуполя, между двумя жилыми домами, передает корреспондент РИА Новости.
Морская мина была установлена на одной из центральных дорог Мариуполя между двумя многоквартирными домами. По словам военных, это было сделано для того, чтобы остановить продвижение военной техники, а вес взрывчатого вещества в мине может составлять более 100 килограммов.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается нацистский полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФМариуполь
 
 
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