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Холодно, но красиво: самые эффектные образы Кейт Миддлтон на Карибах - РИА Новости, 27.03.2022
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Культура
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Холодно, но красиво: самые эффектные образы Кейт Миддлтон на Карибах
Холодно, но красиво: самые эффектные образы Кейт Миддлтон на Карибах - РИА Новости, 27.03.2022
Холодно, но красиво: самые эффектные образы Кейт Миддлтон на Карибах
Королевское турне Кейт Миддлтон и принца Уильяма на Карибские острова, посвященное празднованию Платинового юбилея Елизаветы II, продлилось всего неделю, а... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T12:06
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стиль жизни
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Алина Кравцова. Королевское турне Кейт Миддлтон и принца Уильяма на Карибские острова, посвященное празднованию Платинового юбилея Елизаветы II, продлилось всего неделю, а обсуждаться будет гораздо дольше. Визит в страны, стремящиеся выйти из-под британского господства, — важный политический шаг. Так, уже в первом пункте назначения — Белизе — пару встретили протестами и в целом отношение было прохладным. Как в такой непростой ситуации Кейт удавалось выглядеть безупречно — в материале РИА Новости.
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фото, фото, новости культуры, стиль жизни, кейт миддлтон, уильям, герцог кембриджский, мода, стиль, карибские острова, королева елизавета ii
12:06 27.03.2022 (обновлено: 16:16 27.03.2022)
 

Холодно, но красиво: самые эффектные образы Кейт Миддлтон на Карибах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Алина Кравцова. Королевское турне Кейт Миддлтон и принца Уильяма на Карибские острова, посвященное празднованию Платинового юбилея Елизаветы II, продлилось всего неделю, а обсуждаться будет гораздо дольше. Визит в страны, стремящиеся выйти из-под британского господства, — важный политический шаг. Так, уже в первом пункте назначения — Белизе — пару встретили протестами и в целом отношение было прохладным. Как в такой непростой ситуации Кейт удавалось выглядеть безупречно — в материале РИА Новости.
© REUTERS / Jane Barlow/Pool

Для старта карибского турне герцогиня Кембриджская выбрала элегантный наряд в цветах национального флага первого пункта назначения — государства Белиз.

Кружевное платье британского дизайнера Jenny Packham, дополненное клатчем и лодочками в тон, — непрозрачный намек на дружественные цели визита. В королевском синем Кейт спустилась по трапу самолета.

Многие фешен-инфлюенсеры отметили неактуальность образа: узкие укороченные рукава и баска на поясе давно лидируют в списках антитрендов.

Принц Уильям, герцог Кембриджский и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон во время своего турне по Карибскому морю
1 из 12

Для старта карибского турне герцогиня Кембриджская выбрала элегантный наряд в цветах национального флага первого пункта назначения — государства Белиз.

Кружевное платье британского дизайнера Jenny Packham, дополненное клатчем и лодочками в тон, — непрозрачный намек на дружественные цели визита. В королевском синем Кейт спустилась по трапу самолета.

Многие фешен-инфлюенсеры отметили неактуальность образа: узкие укороченные рукава и баска на поясе давно лидируют в списках антитрендов.

© REUTERS / Jane Barlow/Pool
© REUTERS / Chris Jackson/Pool

Второй день пребывания в Белизе — и снова синий. Для жарких прогулок по острову Кейт выбрала хлопковый сарафан Tory Burch и серьги в тон Sézane стоимостью 70 долларов. И не побоялась надеть удобную обувь. Босоножки на танкетке Stuart Weitzman Кейт сменила на белые эспадрильи Stella McCartney.

Яркий образ оказался удачным решением для поездки в Хопкинс, который считается самой счастливой деревней страны. Здесь супругам удалось немного потанцевать.

Принц Уильям, герцог Кембриджский и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон во время своего тура по Карибскому морю
2 из 12

Второй день пребывания в Белизе — и снова синий. Для жарких прогулок по острову Кейт выбрала хлопковый сарафан Tory Burch и серьги в тон Sézane стоимостью 70 долларов. И не побоялась надеть удобную обувь. Босоножки на танкетке Stuart Weitzman Кейт сменила на белые эспадрильи Stella McCartney.

Яркий образ оказался удачным решением для поездки в Хопкинс, который считается самой счастливой деревней страны. Здесь супругам удалось немного потанцевать.

© REUTERS / Chris Jackson/Pool
© REUTERS / Toby Melville/Pool

Еще один образ в стиле casual, который демонстрирует уверенность герцогини. На Кейт
— брюки цвета хаки G-Star, базовая белая футболка, кеды Superga и солнцезащитные очки Ray-Ban.

На третий день пребывания в Белизе герцог и герцогиня посетили руины Каракола — древнего поселения племени майя — и тренировочную базу в джунглях, где Уильям подростком обучался мастерству выживания с валлийскими гвардейцами.

Принц Уильям, герцог Кембриджский и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в лесном заповеднике Чикибул во время своего турне по Карибскому морю
3 из 12

Еще один образ в стиле casual, который демонстрирует уверенность герцогини. На Кейт
— брюки цвета хаки G-Star, базовая белая футболка, кеды Superga и солнцезащитные очки Ray-Ban.

На третий день пребывания в Белизе герцог и герцогиня посетили руины Каракола — древнего поселения племени майя — и тренировочную базу в джунглях, где Уильям подростком обучался мастерству выживания с валлийскими гвардейцами.

© REUTERS / Toby Melville/Pool
© REUTERS / Jane Barlow/Pool

Для первого светского выхода на Карибах Кейт выбрала платье цвета розовый металлик британского лейбла Vampire’s Wife, принадлежащего жене певца Ника Кейва, Сьюзи. Дополнил образ клатч ручной работы с традиционной вышивкой племени майя. Торжественный прием устроила генерал-губернатор Белиза Фройла Цалам.

Принц Уильям, герцог Кембриджский и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон перед специальным приемом в честь платинового юбилея королевы, устроенный генерал-губернатором Белиза, на третий день их турне по Карибскому морю
4 из 12

Для первого светского выхода на Карибах Кейт выбрала платье цвета розовый металлик британского лейбла Vampire’s Wife, принадлежащего жене певца Ника Кейва, Сьюзи. Дополнил образ клатч ручной работы с традиционной вышивкой племени майя. Торжественный прием устроила генерал-губернатор Белиза Фройла Цалам.

© REUTERS / Jane Barlow/Pool
© REUTERS / Toby Melville

"Как Меланья Трамп!" — писали мировые СМИ после появления Кейт в эффектном строгом костюме на церемонии вылета с Белиза. Белоснежные брюки палаццо в сочетании с алым винтажным блейзером Saint Laurent — весьма в знаменитом стиле бывшей первой леди США.

Принц Уильям, герцог Кембриджский и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в международном аэропорту Филипа Голдсона в городе Белиз
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"Как Меланья Трамп!" — писали мировые СМИ после появления Кейт в эффектном строгом костюме на церемонии вылета с Белиза. Белоснежные брюки палаццо в сочетании с алым винтажным блейзером Saint Laurent — весьма в знаменитом стиле бывшей первой леди США.

© REUTERS / Toby Melville
© REUTERS / Paul Edwards/Pool

На Ямайку Кейт прибыла в ослепительном летящем платье Roksanda желтого цвета — отсылка к государственному флагу острова. Романтичный наряд с изящной драпировкой — еще одно неожиданное решение для консервативной герцогини.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон во время встречи с генерал-губернатором Ямайки Патриком Алленом
6 из 12

На Ямайку Кейт прибыла в ослепительном летящем платье Roksanda желтого цвета — отсылка к государственному флагу острова. Романтичный наряд с изящной драпировкой — еще одно неожиданное решение для консервативной герцогини.

© REUTERS / Paul Edwards/Pool
© REUTERS / Chris Jackson/Pool

С этим винтажным сарафаном связан один из самых больших конфузов поездки. После участия в футбольном матче в Кингстоне герцог и герцогиня приветствовали местных детей, протягивающих руки через забор. Металлическое ограждение между монаршей парой и жителями острова едва не спровоцировало расистский скандал. Впрочем, об этом Кембриджские узнают несколько позже, а пока — беспечно играют на барабанах в доме Боба Марли.

Браслет на руке Кейт — аксессуар ямайского дизайнера Lashawndla Bailey-Miller.

Принц Уильям, герцог Кембриджский и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон играют на инструментах в музее культурного центра Тренч-Тауна во время своего тура по Карибскому морю
7 из 12

С этим винтажным сарафаном связан один из самых больших конфузов поездки. После участия в футбольном матче в Кингстоне герцог и герцогиня приветствовали местных детей, протягивающих руки через забор. Металлическое ограждение между монаршей парой и жителями острова едва не спровоцировало расистский скандал. Впрочем, об этом Кембриджские узнают несколько позже, а пока — беспечно играют на барабанах в доме Боба Марли.

Браслет на руке Кейт — аксессуар ямайского дизайнера Lashawndla Bailey-Miller.

© REUTERS / Chris Jackson/Pool
© REUTERS / Jane Barlow/Pool

Еще один эффектный брючный костюм в этой поездке Кейт надела для встречи с премьер-министром Ямайки Эндрю Холнэссом и его женой Джульетт.

Белоснежную "двойку" Alexander McQueen выигрышно оттеняла оранжевая блуза Ridley London и винтажный клатч Willow Hilson.

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс с женой Джульеттой Холнесс, принц Уильям, герцог Кембриджский с женой Кейт Миддлтон
8 из 12

Еще один эффектный брючный костюм в этой поездке Кейт надела для встречи с премьер-министром Ямайки Эндрю Холнэссом и его женой Джульетт.

Белоснежную "двойку" Alexander McQueen выигрышно оттеняла оранжевая блуза Ridley London и винтажный клатч Willow Hilson.

© REUTERS / Jane Barlow/Pool
© REUTERS / Jane Barlow/Pool

Самый впечатляющий бальный образ карибского тура — сверкающее изумрудное платье Jenny Packham в национальном цвете Ямайки.

На прием у генерал-губернатора страны Патрика Аллена Кейт надела самые, пожалуй, акцентные и дорогие украшения — серьги с изумрудами и бриллиантами, а также браслет Елизаветы II.

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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и Патрисия Аллен
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Самый впечатляющий бальный образ карибского тура — сверкающее изумрудное платье Jenny Packham в национальном цвете Ямайки.

На прием у генерал-губернатора страны Патрика Аллена Кейт надела самые, пожалуй, акцентные и дорогие украшения — серьги с изумрудами и бриллиантами, а также браслет Елизаветы II.

.

© REUTERS / Jane Barlow/Pool
© REUTERS / Toby Melville

Для парада в честь завершения пребывания на Ямайке Кейт выбрала роскошное кружевное платье Alexander McQueen, напоминающее образ Елизаветы II во время тура по Австралии в 1954 году. Образ дополнили аккуратные серьги леди Дианы и головной убор от первого шляпника Англии Филипа Трейси.

Принц Уильям, герцог Кембриджский и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон во время визита на Ямайку, на шестой день своего тура по Карибскому морю
10 из 12

Для парада в честь завершения пребывания на Ямайке Кейт выбрала роскошное кружевное платье Alexander McQueen, напоминающее образ Елизаветы II во время тура по Австралии в 1954 году. Образ дополнили аккуратные серьги леди Дианы и головной убор от первого шляпника Англии Филипа Трейси.

© REUTERS / Toby Melville
© REUTERS / Toby Melville

В этом зеленом платье британского дизайнера Emilia Wickstead Кейт уже неоднократно появлялась на публике. Наряд в государственном цвете островного государства был призван расположить жителей Ямайки перед вылетом пары. Однако из-за сильного ветра в аэропорту герцогине приходилось снова и снова одергивать непокорный подол.

Брошь в виде колибри была подарена Елизавете II во время ее визита на Ямайку в 2002 году.

Принц Уильям, герцог Кембриджский и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон возле самолета во время своего турне по Карибскому морю
11 из 12

В этом зеленом платье британского дизайнера Emilia Wickstead Кейт уже неоднократно появлялась на публике. Наряд в государственном цвете островного государства был призван расположить жителей Ямайки перед вылетом пары. Однако из-за сильного ветра в аэропорту герцогине приходилось снова и снова одергивать непокорный подол.

Брошь в виде колибри была подарена Елизавете II во время ее визита на Ямайку в 2002 году.

© REUTERS / Toby Melville
© REUTERS / Toby Melville

Прибыв на Багамы, Кейт снова отдала дань уважения цветам флага принимающей страны. Аквамариновое платье Emilia Wickstead еще раз подтвердило, что герцогиня готова сиять и быть в центре внимания.

Принц Уильям, герцог Кембриджский и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в международном аэропорту Нассау имени Линдена Пиндлинга, Багамы
12 из 12

Прибыв на Багамы, Кейт снова отдала дань уважения цветам флага принимающей страны. Аквамариновое платье Emilia Wickstead еще раз подтвердило, что герцогиня готова сиять и быть в центре внимания.

© REUTERS / Toby Melville
 
КультураФотоНовости культурыСтиль жизниКейт МиддлтонУильям, герцог КембриджскиймодастильКарибские островаКоролева Елизавета II
 
 
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