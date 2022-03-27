Холодно, но красиво: самые эффектные образы Кейт Миддлтон на Карибах

Второй день пребывания в Белизе — и снова синий. Для жарких прогулок по острову Кейт выбрала хлопковый сарафан Tory Burch и серьги в тон Sézane стоимостью 70 долларов. И не побоялась надеть удобную обувь. Босоножки на танкетке Stuart Weitzman Кейт сменила на белые эспадрильи Stella McCartney.

Яркий образ оказался удачным решением для поездки в Хопкинс, который считается самой счастливой деревней страны. Здесь супругам удалось немного потанцевать.