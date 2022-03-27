Холодно, но красиво: самые эффектные образы Кейт Миддлтон на Карибах
Для старта карибского турне герцогиня Кембриджская выбрала элегантный наряд в цветах национального флага первого пункта назначения — государства Белиз.
Кружевное платье британского дизайнера Jenny Packham, дополненное клатчем и лодочками в тон, — непрозрачный намек на дружественные цели визита. В королевском синем Кейт спустилась по трапу самолета.
Многие фешен-инфлюенсеры отметили неактуальность образа: узкие укороченные рукава и баска на поясе давно лидируют в списках антитрендов.
Для старта карибского турне герцогиня Кембриджская выбрала элегантный наряд в цветах национального флага первого пункта назначения — государства Белиз.
Кружевное платье британского дизайнера Jenny Packham, дополненное клатчем и лодочками в тон, — непрозрачный намек на дружественные цели визита. В королевском синем Кейт спустилась по трапу самолета.
Многие фешен-инфлюенсеры отметили неактуальность образа: узкие укороченные рукава и баска на поясе давно лидируют в списках антитрендов.
Второй день пребывания в Белизе — и снова синий. Для жарких прогулок по острову Кейт выбрала хлопковый сарафан Tory Burch и серьги в тон Sézane стоимостью 70 долларов. И не побоялась надеть удобную обувь. Босоножки на танкетке Stuart Weitzman Кейт сменила на белые эспадрильи Stella McCartney.
Яркий образ оказался удачным решением для поездки в Хопкинс, который считается самой счастливой деревней страны. Здесь супругам удалось немного потанцевать.
Второй день пребывания в Белизе — и снова синий. Для жарких прогулок по острову Кейт выбрала хлопковый сарафан Tory Burch и серьги в тон Sézane стоимостью 70 долларов. И не побоялась надеть удобную обувь. Босоножки на танкетке Stuart Weitzman Кейт сменила на белые эспадрильи Stella McCartney.
Яркий образ оказался удачным решением для поездки в Хопкинс, который считается самой счастливой деревней страны. Здесь супругам удалось немного потанцевать.
Еще один образ в стиле casual, который демонстрирует уверенность герцогини. На Кейт
— брюки цвета хаки G-Star, базовая белая футболка, кеды Superga и солнцезащитные очки Ray-Ban.
На третий день пребывания в Белизе герцог и герцогиня посетили руины Каракола — древнего поселения племени майя — и тренировочную базу в джунглях, где Уильям подростком обучался мастерству выживания с валлийскими гвардейцами.
Еще один образ в стиле casual, который демонстрирует уверенность герцогини. На Кейт
— брюки цвета хаки G-Star, базовая белая футболка, кеды Superga и солнцезащитные очки Ray-Ban.
На третий день пребывания в Белизе герцог и герцогиня посетили руины Каракола — древнего поселения племени майя — и тренировочную базу в джунглях, где Уильям подростком обучался мастерству выживания с валлийскими гвардейцами.
Для первого светского выхода на Карибах Кейт выбрала платье цвета розовый металлик британского лейбла Vampire’s Wife, принадлежащего жене певца Ника Кейва, Сьюзи. Дополнил образ клатч ручной работы с традиционной вышивкой племени майя. Торжественный прием устроила генерал-губернатор Белиза Фройла Цалам.
Для первого светского выхода на Карибах Кейт выбрала платье цвета розовый металлик британского лейбла Vampire’s Wife, принадлежащего жене певца Ника Кейва, Сьюзи. Дополнил образ клатч ручной работы с традиционной вышивкой племени майя. Торжественный прием устроила генерал-губернатор Белиза Фройла Цалам.
"Как Меланья Трамп!" — писали мировые СМИ после появления Кейт в эффектном строгом костюме на церемонии вылета с Белиза. Белоснежные брюки палаццо в сочетании с алым винтажным блейзером Saint Laurent — весьма в знаменитом стиле бывшей первой леди США.
"Как Меланья Трамп!" — писали мировые СМИ после появления Кейт в эффектном строгом костюме на церемонии вылета с Белиза. Белоснежные брюки палаццо в сочетании с алым винтажным блейзером Saint Laurent — весьма в знаменитом стиле бывшей первой леди США.
На Ямайку Кейт прибыла в ослепительном летящем платье Roksanda желтого цвета — отсылка к государственному флагу острова. Романтичный наряд с изящной драпировкой — еще одно неожиданное решение для консервативной герцогини.
На Ямайку Кейт прибыла в ослепительном летящем платье Roksanda желтого цвета — отсылка к государственному флагу острова. Романтичный наряд с изящной драпировкой — еще одно неожиданное решение для консервативной герцогини.
С этим винтажным сарафаном связан один из самых больших конфузов поездки. После участия в футбольном матче в Кингстоне герцог и герцогиня приветствовали местных детей, протягивающих руки через забор. Металлическое ограждение между монаршей парой и жителями острова едва не спровоцировало расистский скандал. Впрочем, об этом Кембриджские узнают несколько позже, а пока — беспечно играют на барабанах в доме Боба Марли.
Браслет на руке Кейт — аксессуар ямайского дизайнера Lashawndla Bailey-Miller.
С этим винтажным сарафаном связан один из самых больших конфузов поездки. После участия в футбольном матче в Кингстоне герцог и герцогиня приветствовали местных детей, протягивающих руки через забор. Металлическое ограждение между монаршей парой и жителями острова едва не спровоцировало расистский скандал. Впрочем, об этом Кембриджские узнают несколько позже, а пока — беспечно играют на барабанах в доме Боба Марли.
Браслет на руке Кейт — аксессуар ямайского дизайнера Lashawndla Bailey-Miller.
Еще один эффектный брючный костюм в этой поездке Кейт надела для встречи с премьер-министром Ямайки Эндрю Холнэссом и его женой Джульетт.
Белоснежную "двойку" Alexander McQueen выигрышно оттеняла оранжевая блуза Ridley London и винтажный клатч Willow Hilson.
Еще один эффектный брючный костюм в этой поездке Кейт надела для встречи с премьер-министром Ямайки Эндрю Холнэссом и его женой Джульетт.
Белоснежную "двойку" Alexander McQueen выигрышно оттеняла оранжевая блуза Ridley London и винтажный клатч Willow Hilson.
Самый впечатляющий бальный образ карибского тура — сверкающее изумрудное платье Jenny Packham в национальном цвете Ямайки.
На прием у генерал-губернатора страны Патрика Аллена Кейт надела самые, пожалуй, акцентные и дорогие украшения — серьги с изумрудами и бриллиантами, а также браслет Елизаветы II.
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Самый впечатляющий бальный образ карибского тура — сверкающее изумрудное платье Jenny Packham в национальном цвете Ямайки.
На прием у генерал-губернатора страны Патрика Аллена Кейт надела самые, пожалуй, акцентные и дорогие украшения — серьги с изумрудами и бриллиантами, а также браслет Елизаветы II.
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Для парада в честь завершения пребывания на Ямайке Кейт выбрала роскошное кружевное платье Alexander McQueen, напоминающее образ Елизаветы II во время тура по Австралии в 1954 году. Образ дополнили аккуратные серьги леди Дианы и головной убор от первого шляпника Англии Филипа Трейси.
Для парада в честь завершения пребывания на Ямайке Кейт выбрала роскошное кружевное платье Alexander McQueen, напоминающее образ Елизаветы II во время тура по Австралии в 1954 году. Образ дополнили аккуратные серьги леди Дианы и головной убор от первого шляпника Англии Филипа Трейси.
В этом зеленом платье британского дизайнера Emilia Wickstead Кейт уже неоднократно появлялась на публике. Наряд в государственном цвете островного государства был призван расположить жителей Ямайки перед вылетом пары. Однако из-за сильного ветра в аэропорту герцогине приходилось снова и снова одергивать непокорный подол.
Брошь в виде колибри была подарена Елизавете II во время ее визита на Ямайку в 2002 году.
В этом зеленом платье британского дизайнера Emilia Wickstead Кейт уже неоднократно появлялась на публике. Наряд в государственном цвете островного государства был призван расположить жителей Ямайки перед вылетом пары. Однако из-за сильного ветра в аэропорту герцогине приходилось снова и снова одергивать непокорный подол.
Брошь в виде колибри была подарена Елизавете II во время ее визита на Ямайку в 2002 году.
Прибыв на Багамы, Кейт снова отдала дань уважения цветам флага принимающей страны. Аквамариновое платье Emilia Wickstead еще раз подтвердило, что герцогиня готова сиять и быть в центре внимания.
Прибыв на Багамы, Кейт снова отдала дань уважения цветам флага принимающей страны. Аквамариновое платье Emilia Wickstead еще раз подтвердило, что герцогиня готова сиять и быть в центре внимания.