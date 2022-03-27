https://ria.ru/20220327/mars-1780335823.html

"Роскосмос" готов работать по марсианской программе с другими странами

"Роскосмос" готов работать по марсианской программе с другими странами - РИА Новости, 27.03.2022

"Роскосмос" готов работать по марсианской программе с другими странами

Россия после отказа европейцев участвовать в программе ExoMars-2022 может работать с партнерами из Китая или стран Персидского залива, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T15:02

2022-03-27T15:02

2022-03-27T16:18

наука

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

россия

персидский залив

марс

китай

дмитрий рогозин

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КИРЖАЧ (Владимирская обл.), 27 мар — РИА Новости. Россия после отказа европейцев участвовать в программе ExoMars-2022 может работать с партнерами из Китая или стран Персидского залива, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на памятном мероприятии к 54-летию со дня гибели Юрия Гагарина."Сами, либо с другим партнером, который тоже обсуждается, <...> я не исключаю того, что вместо европейцев у нас появится иной партнер, это может быть страна Персидского залива или Китай", — сказал он.Рогозин пояснил, что все необходимые технологии для самостоятельной организации миссии на Марс у России есть: вопрос лишь в том, удастся ли этот проект воплотить в финансовом плане "или нам нужен инвестор".Он добавил, что европейцы могут и не вернуть российский десантный модуль "Казачок" миссии ExoMars-2022. Сейчас технические специалисты обсуждают этот вопрос.Ранее Европейское космическое агентство сообщило в невозможности дальнейшего сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии ExoMars. Рогозин, в свою очередь, заявил, что Россия самостоятельно проведет миссию на Марс, хоть ее подготовка и затянется на несколько лет. Для этого, по его словам, российские специалисты "воспроизведут" посадочный модуль, для них это "не представляет труда". Кроме того, Рогозин сообщал, что собственного марсохода у новой российской миссии не будет, так как в нем нет необходимости, а посадочная платформа сама по себе является самостоятельной научно-исследовательской станцией.Изначально предназначавшуюся для старта ExoMars-2022 ракету "Протон-М" все равно отправят на космодром Байконур и используют в дальнейшем для запуска в интересах Российской Федерации.Глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил, что ведомство теперь рассматривает в качестве партнера по марсианской миссии НАСА, а запуск возможен не ранее 2026 года.Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars переносился несколько раз — сначала с 2018-го на 2020 год, а затем из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). Российская посадочная платформа "Казачок" должна была доставить на Красную планету европейский марсоход Rosalind Franklin. Запуск должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.

https://ria.ru/20220327/aviadvigateli-1780335042.html

https://ria.ru/20220327/kosmos-1780335201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), россия, персидский залив, марс, китай, дмитрий рогозин