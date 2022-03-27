https://ria.ru/20220327/mariupol-1780352512.html

В ДНР раскрыли планы ВСУ о подготовке к боям в Мариуполе

В ДНР раскрыли планы ВСУ о подготовке к боям в Мариуполе - РИА Новости, 27.03.2022

В ДНР раскрыли планы ВСУ о подготовке к боям в Мариуполе

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова заявила, что украинские войска с самого начала планировали развернуть боевые... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T18:23

2022-03-27T18:23

2022-03-27T18:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

александр семенов

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780218407_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0506c8b4fbd739f4a030ebf468d1b232.jpg

ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова заявила, что украинские войска с самого начала планировали развернуть боевые действия непосредственно в черте города Мариуполь и начали организовывать огневые точки еще 22 февраля.Морозова в воскресенье посетила развернутый в Мариуполе Центр помощи населению, уточнила гуманитарные потребности граждан и передала востребованные лекарственные препараты мобильному медицинскому пункту на базе Центра. Омбудсмен оценила характер разрушений гражданской и социальной инфраструктуры Мариуполя, пообщалась с местными жителями."Исходя из услышанного и увиденного, я могу сделать однозначный вывод – Вооруженные силы Украины и нацбаты намеренно укреплялись в жилых кварталах, понимая, к каким последствиям это приведет... При этом выгонять население из квартир и организовывать в них огневые точки начали еще с 22 февраля, то есть до начала освободительной операции. Это говорит о том, что украинские боевики изначально планировали развернуть боевые действия непосредственно в городской черте", - говорится в сообщении омбудсмена в Telegram-канале.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220327/peregovory-1780351375.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, александр семенов, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины