Рейтинг@Mail.ru
В ДНР раскрыли планы ВСУ о подготовке к боям в Мариуполе - РИА Новости, 27.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/mariupol-1780352512.html
В ДНР раскрыли планы ВСУ о подготовке к боям в Мариуполе
В ДНР раскрыли планы ВСУ о подготовке к боям в Мариуполе - РИА Новости, 27.03.2022
В ДНР раскрыли планы ВСУ о подготовке к боям в Мариуполе
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова заявила, что украинские войска с самого начала планировали развернуть боевые... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T18:23
2022-03-27T18:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
александр семенов
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780218407_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0506c8b4fbd739f4a030ebf468d1b232.jpg
ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова заявила, что украинские войска с самого начала планировали развернуть боевые действия непосредственно в черте города Мариуполь и начали организовывать огневые точки еще 22 февраля.Морозова в воскресенье посетила развернутый в Мариуполе Центр помощи населению, уточнила гуманитарные потребности граждан и передала востребованные лекарственные препараты мобильному медицинскому пункту на базе Центра. Омбудсмен оценила характер разрушений гражданской и социальной инфраструктуры Мариуполя, пообщалась с местными жителями."Исходя из услышанного и увиденного, я могу сделать однозначный вывод – Вооруженные силы Украины и нацбаты намеренно укреплялись в жилых кварталах, понимая, к каким последствиям это приведет... При этом выгонять население из квартир и организовывать в них огневые точки начали еще с 22 февраля, то есть до начала освободительной операции. Это говорит о том, что украинские боевики изначально планировали развернуть боевые действия непосредственно в городской черте", - говорится в сообщении омбудсмена в Telegram-канале.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220327/peregovory-1780351375.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780218407_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_6c45d810e423164ef542df5a11f3c51b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр семенов, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины
18:23 27.03.2022
 
В ДНР раскрыли планы ВСУ о подготовке к боям в Мариуполе

Омбудсмен ДНР Морозова: ВСУ планировали бои в Мариуполе, готовились с 22 февраля

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЗдание терминала аэропорта Мариуполя, освобожденного бойцами Народной милиции ДНР и российскими военнослужащими
Здание терминала аэропорта Мариуполя, освобожденного бойцами Народной милиции ДНР и российскими военнослужащими - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Здание терминала аэропорта Мариуполя, освобожденного бойцами Народной милиции ДНР и российскими военнослужащими. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова заявила, что украинские войска с самого начала планировали развернуть боевые действия непосредственно в черте города Мариуполь и начали организовывать огневые точки еще 22 февраля.
Морозова в воскресенье посетила развернутый в Мариуполе Центр помощи населению, уточнила гуманитарные потребности граждан и передала востребованные лекарственные препараты мобильному медицинскому пункту на базе Центра. Омбудсмен оценила характер разрушений гражданской и социальной инфраструктуры Мариуполя, пообщалась с местными жителями.
Флажки на столе для российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
Вчера, 18:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Новый раунд российско-украинских переговоров пройдет очно 29-30 марта
"Исходя из услышанного и увиденного, я могу сделать однозначный вывод – Вооруженные силы Украины и нацбаты намеренно укреплялись в жилых кварталах, понимая, к каким последствиям это приведет... При этом выгонять население из квартир и организовывать в них огневые точки начали еще с 22 февраля, то есть до начала освободительной операции. Это говорит о том, что украинские боевики изначально планировали развернуть боевые действия непосредственно в городской черте", - говорится в сообщении омбудсмена в Telegram-канале.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАлександр СеменовВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала